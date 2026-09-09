El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, se presenta este miércoles ante la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados para explicar los alcances del pedido de facultades legislativas formulado por el Gobierno de Keiko Fujimori.

La sesión, prevista para las 3 de la tarde, se desarrolla luego de que cuatro comisiones de la Cámara de Diputados —Energía y Minas, Producción, Infraestructura y Ciencia— se pronunciaran en contra de la solicitud, por mayoría de votos. En tanto, las comisiones de Ambiente y Defensa respaldaron el pedido del Ejecutivo.

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El Gobierno busca que el Congreso le delegue facultades especiales para legislar durante 120 días en diversas materias, entre ellas seguridad ciudadana y medidas vinculadas al Fenómeno de El Niño.

Sigue EN VIVO la presentación de Luis Galarreta ante el Congreso

La presentación de Galarreta ante la Comisión de Constitución forma parte del proceso de evaluación del pedido antes de que este continúe su trámite parlamentario.

¿Qué sigue en el trámite del pedido de facultades?

La Comisión de Constitución, presidida por la diputada Giannina Avendaño, de Juntos por el Perú, solicitó además la opinión de doce grupos de trabajo sobre la propuesta presentada por el Gobierno.

Los pronunciamientos de las comisiones no tienen carácter vinculante para la elaboración del dictamen que deberá ser sometido a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados y, posteriormente, revisado por el Senado. Sin embargo, permiten conocer las posiciones que vienen adoptando las distintas bancadas frente a la solicitud del Ejecutivo.