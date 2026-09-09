El constitucionalista Aníbal Quiroga afirmó hoy que las opiniones emitidas por las diferentes comisiones de la Cámara de Diputados del Congreso bicameral respecto al pedido de facultades legislativas solicitado por el Poder Ejecutivo, si bien son importantes, no tienen carácter vinculante, y señaló que el Senado tendría la última palabra en ese tema.

El experto explicó que, si bien el Congreso requiere contar con dictámenes de las comisiones para continuar con el procedimiento, sus decisiones funcionan únicamente como un insumo para la decisión final en la Comisión de Constitución.

“No son vinculantes (las opiniones en comisiones). Son importantes, pero no son vinculantes”, señaló el constitucionalista a Andina.

En ese sentido, indicó que la Comisión de Constitución deriva los temas específicos a las comisiones correspondientes para su respectivo debate y dictamen, pero que mantiene la potestad de aprobar el proyecto pese a las opiniones en contra emitidas por los otros grupos de trabajo.

ANIBAL QUIROGA LEON, CONSTITUCIONALISTA, PROFESRO PRINCIPAL DE LA FACULTAD DE DERECHO PUCP, PONTIFICIE UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU

“La Comisión de Constitución puede aprobar el proyecto de delegación de facultades sí y luego remitirlo al pleno. La decisión final se adopta por mayoría, como en toda democracia”, sostuvo.

Asimismo, Quiroga detalló que el trámite parlamentario que sigue es enviar el documento al Senado para que en una segunda instancia se pronuncie finalmente sobre el proyecto de ley aprobado en la Cámara Baja.

El experto señaló también que las facultades delegadas no son imprescindibles para gobernar el país. “Son un tema adicional que se puede hacer o no se puede hacer, pero no es que necesariamente el gobierno tenga que pasar por las facultades delegadas (...) las facultades delegadas son una excepción en la regla. La regla es que el Legislativo legisla y el Ejecutivo Gobierna”.

Cabe recordar que, el pasado mes de agosto, el Poder Ejecutivo presentó al Congreso el proyecto de delegación de facultades legislativas por 120 días en materia de seguridad ciudadana, atención al fenómeno El Niño y otros temas.