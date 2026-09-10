El Pleno del Senado aprobó la creación de cuatro comisiones especiales multipartidarias que tendrán a su cargo el análisis de distintas problemáticas de interés nacional.

Las iniciativas, aprobadas durante la sesión, establecen objetivos y plazos específicos para cada grupo de trabajo.

Por unanimidad, con 54 votos a favor, se aprobó el texto sustitutorio de tres mociones de Orden del Día, que planteaban la creación de una Comisión Especial de Seguimiento, Prevención y Respuesta ante el Fenómeno El Niño y la Gestión del Riesgo de Desastres.

Este órgano parlamentario tendrá a su cargo el estudio, evaluación, fiscalización y seguimiento de las políticas, planes, programas, proyectos e intervenciones ejecutadas por las entidades públicas competentes, así como de las medidas que adopten frente a estos eventos.

Además, la comisión estará integrada por nueve miembros titulares, bajo los principios de pluralidad y proporcionalidad, y ejercerá sus funciones durante el Periodo Anual de Sesiones 2026-2027.

Durante su periodo de trabajo, la comisión podrá presentar informes periódicos y deberá emitir un informe final al término de sus funciones.

El #PlenoDelSenado aprobó el texto sustitutorio de las mociones 18, 32 y 45 para conformar una Comisión Especial de Seguimiento, Prevención y Respuesta ante el Fenómeno El Niño y a la Gestión del Riesgo de Desastres. pic.twitter.com/30sAC6RnV6 — Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) September 9, 2026

Un año para evaluar la seguridad

Con 38 votos a favor, 10 en contra y 3 abstenciones, el Pleno del Senado aprobó la creación de la Comisión Especial Multipartidaria de Seguridad Ciudadana. El grupo tendrá a su cargo el seguimiento, fiscalización y evaluación de las políticas públicas en materia de seguridad, así como la formulación de propuestas para fortalecerlas.

La comisión estará integrada por 10 senadores, bajo los principios de pluralidad y proporcionalidad, y tendrá una vigencia de 12 meses desde su instalación.

La iniciativa toma como antecedente una comisión similar creada durante el periodo parlamentario 2021-2026, cuya finalidad fue articular el trabajo del Congreso con el Poder Ejecutivo, gobiernos regionales, municipios y otras entidades vinculadas a la seguridad ciudadana.

La propuesta fue sustentada por la senadora Patricia Juárez (Fuerza Popular), quien sostuvo que la inseguridad es resultado de años de decisiones postergadas, reformas a medias e instituciones debilitadas.

Luego de ello, se admitió a debate la citada moción, donde la senadora Ruth Luque (Ahora Nación) cuestionó la creación del grupo al señalar que la Comisión de Defensa Nacional y Orden Interno de la Cámara de Diputados ya puede abordar esta problemática. Por otro lado, el senador Francisco Calisto Giampietri defendió la iniciativa.

La infancia entra a la agenda

Además, con 31 votos a favor, se aprobó la creación de la Comisión Especial Multipartidaria de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia. El grupo realizará el seguimiento y evaluación de la legislación nacional, así como de las políticas y programas vinculados con salud, educación, protección frente a la violencia y reducción de la pobreza infantil.

El grupo estará conformado por 10 senadores y tendrá un periodo de trabajo de 12 meses desde su instalación, bajo criterios de pluralidad y proporcionalidad.

La iniciativa fue promovida por las senadoras Lourdes Alcorta Suero (Renovación Popular) y Patricia Juárez Gallegos (Fuerza Popular), y sustentada durante el debate por el senador Alejandro Muñante Barrios.

En esa línea, Muñante destacó la necesidad de contar con una instancia especializada para hacer seguimiento a las políticas dirigidas a la niñez y adolescencia.

Entre los problemas que señaló figuran la anemia, desnutrición, violencia contra menores, trabajo infantil y las dificultades de acceso a servicios esenciales en regiones afectadas por fenómenos naturales.

El reto de llevar tecnología al campo

Con 44 votos a favor, 3 en contra y 3 abstenciones, se aprobó la creación de la Comisión Especial Multipartidaria de Transferencia Tecnológica e Innovación Rural.

El grupo tendrá como objetivo estudiar y supervisar las políticas de innovación en el ámbito rural, además de formular propuestas para reducir las brechas de acceso a tecnología y conocimiento entre los productores del campo.

Entre sus funciones estará evaluar el marco normativo, institucional y presupuestal relacionado con la transferencia tecnológica y la innovación productiva en las actividades agrarias y agroindustriales.

LEA TAMBIÉN: JNE debatirá si alcaldes que postulan como regidores pueden volver a recibir credencial

También identificará barreras y oportunidades para fortalecer las capacidades de pequeños productores, cooperativas, comunidades campesinas y nativas, y otras organizaciones rurales, así como su vinculación con los mercados.

Durante la sustentación, la senadora Patricia Juárez Gallegos (Fuerza Popular) sostuvo que el desarrollo del país pasa por aprovechar el potencial del campo. La iniciativa fue presentada el 7 de setiembre de 2026 por las bancadas de Fuerza Popular y Renovación Popular.

Además, contará con 10 integrantes y desarrollará sus funciones por un plazo de 12 meses, con una composición basada en criterios de pluralidad y proporcionalidad.