En este podcast, Francisco Pantigoso Velloso da Silveira, catedrático de las Universidades del Pacífico y UPC, nos explica los alcances que generan para el IGV las operaciones no gravadas, sean éstas exoneradas o inafectas (conceptos que no son los mismos en la doctrina tributaria).

En tal sentido, se analiza también las consideraciones a seguirse para distinguir las exoneraciones o inafectaciones legales y naturales, y los efectos de todo ello para la “prorrata del crédito fiscal”.

Escuchemos este podcast para entender este tema muy relevante, y para no cometer errores cuando se desgraven operaciones o cuando se analice la prorrata del crédito fiscal, que es una de ventas.

También te puede interesar