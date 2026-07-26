El fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, ordenó reorganizar diferentes fiscalías especializadas en delitos de lavado de activos en Lima, mediante cuatro resoluciones publicadas en el diario oficial El Peruano.

La medida responde a un pedido de la Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Lavado de Activos, que solicitó reestructurar esos despachos para garantizar probidad y eficacia en las investigaciones.

Gálvez indicó que sus decisiones se ajustan a las prerrogativas para dirigir y reformular la política del Ministerio Público, con el objetivo de cumplir el Plan Estratégico Institucional y las metas institucionales, y porque se configuraron las condiciones resolutorias previstas.

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Como parte de la reorganización, se reubicaron más de 20 magistrados de las fiscalías especializadas, entre ellos están Rafael Vela Barba y Germán Juárez Atoche, ambos integrantes del extinto Equipo Especial Lava Jato.

Rafael Vela fue removido de la Segunda Fiscalía Superior Nacional Especializada en Delitos de Lavado de Activos, despacho al que había sido designado en marzo de 2024, y enviado a la Primera Fiscalía Superior Nacional Especializada en Delitos de Lavado de Activos.

Rafael Vela. Foto: EFE.

Por otro lado, Germán Juárez Atoche fue removido de la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos (Lima Centro), donde fue designado el 16 de junio, y será ubicado ahora en la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos.

Cabe recordar que, desde marzo, Rafael Vela está suspendido nueve meses por la Autoridad Nacional de Control (ANC) del Ministerio Público debido a declaraciones que dio durante el proceso de extradición de Alejandro Toledo en abril de 2023.

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A su vez, a inicios de julio, Germán Juárez Atoche fue suspendido como fiscal superior del distrito fiscal de Lima Centro mediante una medida de apartamiento preventivo de la Dirección de Procedimiento Disciplinario de la ANC.

La suspensión de Juárez Atoche será por seis meses y forma parte de una investigación contra él, en su condición de fiscal superior provisional de la Tercera Fiscalía Superior Nacional Especializada en Delitos de Lavado de Activos, por la presunta manipulación de un expediente de colaboración eficaz.