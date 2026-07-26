Tomás Gálvez reubica a Rafael Vela y Germán Juárez en reorganización de fiscalías de lavado de activos. (Foto: Congreso)
Tomás Gálvez reubica a Rafael Vela y Germán Juárez en reorganización de fiscalías de lavado de activos. (Foto: Congreso)
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Redacción Gestión
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mediante cuatro resoluciones publicadas en el diario oficial El Peruano.

s para garantizar probidad y eficacia en las investigaciones.

y las metas institucionales, y porque se configuraron las condiciones resolutorias previstas.

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, ambos integrantes del extinto Equipo Especial Lava Jato.

Rafael Vela fue removido de la Segunda Fiscalía Superior Nacional Especializada en Delitos de Lavado de Activos, despacho al que había sido designado en marzo de 2024, y enviado a la Primera Fiscalía Superior Nacional Especializada en Delitos de Lavado de Activos.

Rafael Vela. Foto: EFE.
Rafael Vela. Foto: EFE.

Por otro lado, Germán Juárez Atoche fue removido de la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos (Lima Centro), donde fue designado el 16 de junio, y será ubicado ahora en la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos.

Cabe recordar que, desde marzo, Rafael Vela está suspendido nueve meses por la Autoridad Nacional de Control (ANC) del Ministerio Público debido a declaraciones que dio durante el proceso de extradición de Alejandro Toledo en abril de 2023.

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A su vez, a inicios de julio, Germán Juárez Atoche fue suspendido como fiscal superior del distrito fiscal de Lima Centro mediante una medida de apartamiento preventivo de la Dirección de Procedimiento Disciplinario de la ANC.

La suspensión de Juárez Atoche será por seis meses y forma parte de una investigación contra él, en su condición de fiscal superior provisional de la Tercera Fiscalía Superior Nacional Especializada en Delitos de Lavado de Activos, por la presunta manipulación de un expediente de colaboración eficaz.

La Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Lavado de Activos pidió reestructurar estos despachos para garantizar probidad y eficacia. Fotos: Epensa / Giuliano Buiklece
La Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Lavado de Activos pidió reestructurar estos despachos para garantizar probidad y eficacia. Fotos: Epensa / Giuliano Buiklece

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