El fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, dispuso la conclusión de la designación de Germán Juárez Atoche como coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Lavado de Activos, cargo que ejercía desde diciembre de 2025.

La medida fue oficializada mediante la Resolución de la Fiscalía de la Nación N.° 1744-2026-MP-FN, publicada en el boletín de Normas Legales del diario oficial El Peruano. La disposición también deja sin efecto su nombramiento como fiscal superior provisional del Distrito Fiscal de Lima Centro y su designación en la Tercera Fiscalía Superior Nacional Especializada en Delitos de Lavado de Activos.

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Para reemplazarlo fue designado Juan Bautista Mendoza Abarca, quien hasta ahora se desempeñaba como fiscal antidrogas en el Primer Despacho Provincial Penal de la Séptima Fiscalía Corporativa Penal de Cercado de Lima-Breña-Rímac-Jesús María.

La Fiscalía de la Nación dejó sin efecto la designación de Germán Juárez como coordinador nacional de las fiscalías especializadas en lavado de activos. (Foto: Ministerio Público)

La resolución señala que, tras solicitarse un reporte de quejas y denuncias emitido el 16 de junio de 2026 por la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, se verificó que Juárez Atoche mantiene dos quejas en trámite.

Pese a la conclusión de sus funciones en los cargos mencionados, la norma dispone que el magistrado continúe desempeñándose en la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos, junto con la fiscal Nilda Yanina Fernández Ccahuana.

“Dar por concluido el nombramiento del abogado Germán Juárez Atoche como fiscal superior provisional del Distrito Fiscal de Lima Centro, y sus designaciones en la Tercera Fiscalía Superior Nacional Especializada en Delitos de Lavado de Activos y como Coordinador Nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Lavado de Activos”, señala la resolución.

Juárez Atoche formó parte del extinto Equipo Especial Lava Jato, encargado de investigaciones relacionadas con presuntos actos de corrupción y lavado de activos. Durante su participación en dicho grupo, se impulsaron procesos que derivaron en sentencias de primera instancia contra los exmandatarios Ollanta Humala y Martín Vizcarra.