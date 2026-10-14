El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) designó presidenta del directorio del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (Fonafe) a Brigitt Bruna Bencich Aguilar, tras la renuncia de Fredy Jordán Medina.

A través de la Resolución Ministerial Nº 465-2026-EF/10, publicada hoy en el diario El Peruano, se oficializó el nombramiento de Brigitt Bencich Aguilar, en representación del sector Economía y Finanzas.

Es licenciada en Economía por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y cuenta con una maestría en Administración Pública y Desarrollo Internacional por la John F. Kennedy School of Government de la Universidad de Harvard.

Ingresó al MEF en 2002 y desarrolló allí buena parte de su carrera profesional. Entre el 2002 y 2010 ocupó distintos cargos en el sector.En diciembre del 2020 fue designada viceministra de Economía del MEF, cargo que ocupó hasta agosto de 2021.

Fonafe.

Otras designaciones

Por otro lado, vía Resolución Ministerial Nº 466-2026-EF/10, se designó a Julio Vidal Montoya Gonzales como el otro representante del MEF ante el directorio del holding estatal.

Asimismo, mediante Resolución Suprema Nº 041-2026-EF, fue designada Lorena de Guadalupe Masías Quiroga como directora ejecutiva del Fonafe, luego de aceptarse la renuncia de Pedro Manuel Tapia Alvarado.

Cabe señalar que 35 empresas del Estado se encuentran en el ámbito del Fonafe, de las cuales hay once de distribución eléctrica, cinco compañías generadoras, cuatro empresas financieras, seis compañías de infraestructura no eléctrica, una empresa de hidrocarburos y ocho empresas de actividades diversas.