En el reglamento de la reforma previsional publicado en el 2025, se estableció una pensión mínima de S/ 600. (Foto referencial: Hugo Curotto/ GEC)
En el reglamento de la reforma previsional publicado en el 2025, se estableció una pensión mínima de S/ 600. (Foto referencial: Hugo Curotto/ GEC)
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Guillermo Westreicher Herrera
mailGuillermo Westreicher Herrera

En el 2024, se publicó la ley de reforma del sistema previsional, que fue impulsada por el Congreso y refrendada por el Gobierno. Uno de sus pilares fue el establecimiento de una pensión mínima en la AFP, ¿qué implicancia tendrá?

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