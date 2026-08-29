El directivo de la dirección general de mercados financieros y previsional privado del MEF, Óscar Orcón, señaló recientemente que pronto se publicará el reglamento que permitirá habilitar la pensión mínima en el sistema previsional privado.

Asimismo, fuentes del sector señalaron a Gestión que el reglamento operativo sería emitido muy pronto, antes de fin de año. De esa forma, las AFP podrán implementar la pensión mínima.

En el reglamento publicado en el 2025, se estableció una pensión mínima de S/ 600. Pero, de no llegar a los 20 años (240 aportes) requeridos de cotización, se podrá acceder a una jubilación proporcional de S/ 400, si el afiliado ha contribuido a la AFP entre 15 y 20 años; o de S/ 300, si aportó entre 10 y 15 años.

4 AFP compiten en el mercado local | Foto: Andina

Limitándonos al escenario de la pensión mínima de S/ 600, el afiliado podría acceder a ella u optar por retirar el 95.5% al momento de la jubilación, ¿cuál opción es más atractiva?

En principio, solo si el rendimiento esperado de la inversión con el 95.5% es mayor o igual de S/ 600 mensual, la persona debería optar por disponer del dinero a suma alzada, señaló Yang Chang, docente de la Universidad de Piura.

“Siempre lo más práctico puede ser una inversión pasiva, por ejemplo, comprar un auto para alquilarlo para taxi. Un departamento de S/ 140,000, por ejemplo, sí te debe rendir (en renta) más de S/600”, refirió.

Además, también sostuvo que activos financieros como fondos mutuos o fondos de inversión pueden ofrecer un retorno atractivo.

“Cuanto menor sea el monto (ahorrado en la cuenta de capitalización individual), necesitas rendimientos más altos para llegar a los S/ 600″, enfatizó.

Con todo, también es importante recalcar que iniciar cualquier negocio, en especial uno donde la persona no posee experiencia, implica un alto nivel de riesgo, y en el caso de un jubilado podría acarrear graves consecuencias.

Ello debe contrastarse con la alternativa de recibir un ingreso seguro de S/ 600.

La gran mayoría de afiliados al jubilarse opta por disponer el 95.5% de su fondo. (Foto: GEC)