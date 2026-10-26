Las AFP, como se conoce a los fondos, acumulaban alrededor de US$ 7,000 millones en pérdidas a valor de mercado en tasas de interés extranjeras al 20 de octubre, dijo el superintendente de Pensiones, Joaquín Cortez , ante la Comisión de Trabajo y Seguridad Social de la Cámara de Diputados, frente a US$ 10,100 millones a fines de septiembre. Alrededor de US$ 5,000 millones de esas pérdidas correspondían a operaciones con bancos extranjeros, frente a US$ 7,700 millones un mes antes.

La audiencia se realizó en medio de una reacción política contra las AFP después de que acumularan grandes posiciones en derivados de tasas de interés de Estados Unidos durante los últimos dos años, apostando a que los rendimientos seguirían cayendo. La estrategia inicialmente dio resultados, pero las ganancias se revirtieron drásticamente después de que una venta masiva de bonos a nivel mundial disparara los rendimientos de EE.UU. este año.

“La verdad no sabemos cómo esto sigue porque las tasas de interés podrían seguir disminuyendo, lo cual disminuiría la pérdida, como podrían volver a aumentar”, dijo Cortez.

El rendimiento a 10 años ha caído más de 30 puntos básicos desde un máximo de 5.31% registrado previamente en octubre hasta poco menos de 5% el lunes, moderando el avance que había golpeado las posiciones en derivados de los fondos. El movimiento se ha visto impulsado en parte por una mayor demanda de activos refugio.

Cortez dijo que el regulador había advertido a las AFP en 2024 sobre los riesgos relacionados con sus posiciones en derivados y que en enero de 2025 les ordenó modificar sus políticas para gestionar mejor esos riesgos.

Mientras tanto, la industria de fondos de pensiones ha defendido la estrategia detrás de las pérdidas, argumentando que las posiciones formaban parte de un esfuerzo de largo plazo para proteger los ingresos de jubilación, en lugar de una apuesta especulativa.

León Fernández de Castro, presidente de la Asociación de AFP de Chile, dijo a medios locales durante el fin de semana que el fuerte aumento de las tasas de interés de EE.UU. había tomado por sorpresa a la industria y que fondos de pensiones en el extranjero utilizan estrategias similares de larga duración. Aun así, reconoció que el episodio había perjudicado la reputación de la industria.