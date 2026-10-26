Peatones en el centro de Santiago, Chile.
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Agencia Bloomberg
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Los fondos de pensiones chilenos redujeron sus enormes pérdidas a valor de mercado en swaps de tasas de interés extranjeras durante los primeros 20 días de octubre, según el regulador del sector.

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