La cartera contempla mejoras en centros de atención residencial, servicios para personas con discapacidad y espacios de formación técnica. Se estima beneficiar a 8,800 usuarios. Foto: MIMP
La cartera contempla mejoras en centros de atención residencial, servicios para personas con discapacidad y espacios de formación técnica. Se estima beneficiar a 8,800 usuarios. Foto: MIMP
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Redacción Gestión
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Las iniciativas beneficiarán a 8,800 personas de Lima, Callao y Huánuco, con mejoras en infraestructura, equipamiento y servicios especializados.

Esta medida fue presentada durante el roadshow Oxi MIMP 2026, denominado “Inversiones que cuidan. Oportunidades que transforman”, con el objetivo de atraer la participación del sector privado.

Entre los proyectos figura la mejora del Centro de Atención Residencial (CAR) Ermelinda Carrera, ubicado en San Miguel, que brinda acogida a 200 adolescentes mujeres en situación de desprotección familiar.

Asimismo, se contempla el mejoramiento de los CEDIF San Judas Tadeo, en Villa El Salvador, y Las Dalias, en Chaclacayo, que atienden a 1,064 niñas, niños y adolescentes.

Asimismo, comprende mejoras en los CAR Esperanza, Renacer y Niño Jesús de Praga, destinados a la atención de 197 personas con discapacidad.

En el Callao, se busca fortalecer el CETPRO Alcides Salomón Zorrilla, ubicado en Bellavista, que brinda formación técnica a 7,180 personas con discapacidad. En Huánuco, se considera el CAR Santa Teresita del Niño, orientado a mejorar los servicios especializados para 77 niñas, niños y adolescentes.

Entre los proyectos figuran centros de atención para menores de edad y adultos mayores, así como el fortalecimiento de un centro de educación técnico-productiva en el Callao. Foto: MIMP
Entre los proyectos figuran centros de atención para menores de edad y adultos mayores, así como el fortalecimiento de un centro de educación técnico-productiva en el Callao. Foto: MIMP

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