El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) presentó nueve proyectos de inversión por cerca de S/ 165 millones para su ejecución mediante el mecanismo de Obras por Impuestos (OxI).

Las iniciativas beneficiarán a 8,800 personas de Lima, Callao y Huánuco, con mejoras en infraestructura, equipamiento y servicios especializados.

Esta medida fue presentada durante el roadshow Oxi MIMP 2026, denominado “Inversiones que cuidan. Oportunidades que transforman”, con el objetivo de atraer la participación del sector privado.

La ministra Mara Seminario señaló que este mecanismo permite a las empresas contribuir directamente a mejorar la atención de las poblaciones vulnerables.

Entre los proyectos figura la mejora del Centro de Atención Residencial (CAR) Ermelinda Carrera, ubicado en San Miguel, que brinda acogida a 200 adolescentes mujeres en situación de desprotección familiar.

LEA TAMBIÉN: Gobierno evalúa ampliar Obras por Impuestos para culminar proyectos paralizados

Asimismo, se contempla el mejoramiento de los CEDIF San Judas Tadeo, en Villa El Salvador, y Las Dalias, en Chaclacayo, que atienden a 1,064 niñas, niños y adolescentes.

La cartera incluye la construcción de infraestructura y capacitaciones para el CAR de Personas Adultas Mayores Felicidad, en San Miguel, que atiende a 64 usuarios.

Asimismo, comprende mejoras en los CAR Esperanza, Renacer y Niño Jesús de Praga, destinados a la atención de 197 personas con discapacidad.

En el Callao, se busca fortalecer el CETPRO Alcides Salomón Zorrilla, ubicado en Bellavista, que brinda formación técnica a 7,180 personas con discapacidad. En Huánuco, se considera el CAR Santa Teresita del Niño, orientado a mejorar los servicios especializados para 77 niñas, niños y adolescentes.

Durante el encuentro, el MIMP habilitó mesas técnicas para presentar los alcances de los proyectos y absolver las consultas de las empresas interesadas en financiarlos y ejecutarlos mediante Obras por Impuestos.