Josimar Cóndor
Desde su última ampliación de infraestructura en 2022, la Clínica Anglo Americana ha estado enfocada en la transformación tecnológica y mejora de servicios médicos antes que en la expansión de capacidad en sus sedes de San Isidro y La Molina. Sin embargo, tal disposición cambiará en el 2026. La entidad de salud privada ha formulado un plan de ampliaciones de infraestructura con una inversión de hasta S/50 millones que será potenciado con el ingreso de un grupo británico al accionariado. Conozca la receta de crecimiento de la clínica en esta entrevista con Gonzalo Garrido Lecca Cuba, gerente general adjunto de la Clínica Anglo Americana.

