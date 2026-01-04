¿Cómo evalúa el desempeño del 2025 para la Clínica Anglo Americana?

El 2025 ha sido un año de preparación para las expansiones que llevaremos a cabo este año. Así, la base tecnológica de la entidad se fortaleció con la incorporación del sistema de cirugía robótica Da Vinci y otras medidas. Con estas acciones, hemos tenido una alta ocupación de nuestro servicio de hospitalización y para reducir tiempos de espera, vimos la posibilidad de crecer en capacidad.

¿Qué proyectos se tienen en cartera?

En la clínica de San Isidro, acabamos de iniciar la remodelación de habitaciones y se alista la ampliación del área ambulatoria para aumentar el número de consultorios en 20% para el primer semestre de 2026. Asimismo, en el área de hospitalización, preveemos un incremento de entre 12% y 15% en camas para el segundo semestre.

Clínica Anglo Americana fue la primera del Perú en contar con un sistema de emergencia, con historia clínica única y unidades de cuidados intensivos, (Foto: Clínica Anglo Americana).

¿También se podría ver aumento de consultorios?

En la sede de La Molina, apuntamos a incrementar los consultorios e incluir áreas como centros de imágenes, empleando el predio actual y los terrenos adyacentes adquiridos. Hace dos días se confirmó el cambio de zonificación (de los terrenos) para uso de hospital.Los planos de las ampliaciones en La Molina se presentarán a inicios de este año.

¿Cuándo comenzarían las obras?

El plan apunta a comenzar las obras este año 2026 para culminar hacia fines de 2027.

¿Y a cuánto asciende la inversión en estas obras?

Las iniciativas en las sedes de San Isidro y La Molina demandarán un presupuesto conjunto de entre S/ 40 millones y S/ 50 millones.

lima 16 de enero del 2025 Gonzalo Garrido Lecca. Gerente general de Clínica Angloamericana

BUPA entra a accionariado de Clínica Anglo Americana

¿Para llevar a cabo estos proyectos, el financiamiento es solo con recursos de la Clínica Anglo Americana?

Para la ejecución del referido plan de ampliaciones, contaremos con un socio estratégico. A mediados de diciembre de 2025, recibimos a British United Provident Association Limited (BUPA) como socio minoritario en el accionariado.

Vale mencionar que en Perú, BUPA ya tenía presencia con subsidiarias como Resomasa y Anglolab, con las cuales la Clínica Anglo Americana ha venido trabajando desde hace varios años. Sin embargo, es la primera vez que dicha asociación -con experiencia en más de 190 países- toma participación en una clínica peruana.

¿Qué implica para la Clínica Anglo Americana el ingreso de este socio?

Su llegada fortalecerá nuestra capacidad de innovación y acelerará importantes proyectos de desarrollo e infraestructura que estamos impulsando para los próximos años.

Además de los proyectos en infraestructura ¿cuál es el aporte a nivel clínico de este nuevo socio?

A mediano y largo plazo, esta alianza permitiría la colaboración de los expertos de BUPA en conocimiento clínico y excelencia operativa, así como agilizar la compra de equipos de tecnología médica y participar en compras globales.

Proyecciones de la Clínica Anglo Americana para el 2026

Cuál es el balance de la clínica a nivel de atenciones?

En los últimos años, la Clínica Anglo Americana ha sostenido anualmente un volumen de atenciones a alrededor de 250,000 pacientes y los servicios de urgencias y ambulatorio son los más requeridos.

Con las ampliaciones que preparan ¿en cuánto podrían incrementar las atenciones?

Las atenciones se podrían incrementar entre 10% y 15% el primer año de funcionamiento de las nuevas áreas. En el segundo año, el salto sería mayor. El interés es crecer y vimos la oportunidad de ampliar la infraestructura por la ocupación y tiempos de espera. Esperemos crecimientos importantes en 2026 y años siguientes.

¿Qué otras metas hay para 2026?

Mantendremos el enfoque en el tratamiento de enfermedades de alta complejidad con procedimientos como la cirugía robótica, pero también continuarán con la propuesta de servicios integrales con diferentes especialidades.