Tylenol Extra Strength caplets Photographer: Daniel Acker/Bloomberg
La multinacional estadounidense Kimberly-Clark Corp. acordó comprar Kenvue Inc. por aproximadamente US$ 40,000 millones. La operación le permitirá adquirir las históricas marcas del fabricante de Tylenol y catapultar al productor de Kleenex al grupo de elite del sector de salud y bienestar para el consumidor.

