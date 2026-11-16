China ha trabajado con otras economías del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés) para alcanzar en 2026 cerca de 50 resultados concretos en el ámbito económico y comercial, según informó hoy lunes el Ministerio de Comercio chino.

Desde principios de este año, el ministerio ha trabajado con los departamentos pertinentes con el fin de fomentar la colaboración en lo referente al avance de la integración económica regional, el apoyo a la labor de la Organización Mundial del Comercio, la profundización de la cooperación digital e inteligente, y el desarrollo de la economía verde, declaró en una rueda de prensa Li Chenggang, representante de comercio internacional de China y viceministro de Comercio del país.

Entre los resultados económicos y comerciales, 25 proceden de áreas como la digitalización del comercio, la inteligencia artificial (IA) y el comercio electrónico transfronterizo, de acuerdo con Chen Chao, funcionario del Ministerio de Comercio.

Estos abarcan ámbitos como la creación de plataformas, la cooperación práctica y el comercio impulsado por la IA, indicó Chen.

“Con el rápido desarrollo de la economía digital y de la IA, todas las partes prestan gran atención a la cooperación económica y comercial en estos ámbitos”, señaló Chen.

La 33ª Reunión de Líderes Económicos del APEC se celebrará en Shenzhen, provincia de Guangdong, los días 18 y 19 de noviembre. La reunión de este año, con el lema “Construir una comunidad de Asia-Pacífico para prosperar juntos”, se centrará en tres áreas prioritarias identificadas por China: apertura, innovación y cooperación.