Puente de Crimea. (Foto de Román DMITRIYEV / AFP)
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Redacción Gestión
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El ejército ucraniano atacó este lunes el puente de Crimea, lo que obligó a interrumpir el tráfico rodado, según anunció hoy el jefe de la república anexionada por Rusia, Serguéi Axiónov.

“El enemigo ha lanzado un ataque contra el puente de Crimea. Por ello, el transporte estará restringido hasta la mitad de la jornada”, explicó Axiónov en sus redes sociales.

Poco antes, las autoridades habían informado sobre retrasos en la circulación de cuatro trenes debido al cierre del puente que une la península con el resto de la Rusia continental.

Puente de Crimea. (Foto por AFP)
Puente de Crimea. (Foto por AFP)

Uno de los mayores ataques de la guerra

La península de Crimea ha sido uno de los principales objetivos del ataque masivo lanzado en las últimas horas por Ucrania contra territorio ruso.

Los drones golpearon objetivos en quince regiones de la parte europea de Rusia.

Según el alcalde de Moscú, unos 190 aparatos no tripulados fueron abatidos cuando se dirigían a la capital entre las 17.00 horas del domingo (14.00 GMT) y las 8.00 (5.00 GMT) de la mañana del lunes.

En las últimas dos semanas, los ucranianos han golpeado aproximadamente una decena de refinerías, incluida una en la región siberiana de Omsk.

Kiev ha intensificado sus ataques tras la negativa rusa a declarar una tregua energética en las últimas negociaciones tripartitas en Abu Dabi y el anuncio oficial de que el presidente ruso, Vladímir Putin, se reunirá este jueves en China con los líderes de EE.UU., Donald Trump, y el gigante asiático, Xi Jinping.

Con información de EFE

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