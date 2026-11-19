El Gobierno peruano suscribió un Acuerdo de Libre Comercio (ALC) con Tailandia, el cual permitirá fortalecer las relaciones comerciales y ampliar las oportunidades de acceso de los productos peruanos al mercado del sudeste asiático.

La firma del instrumento se realizó en presencia de la presidenta Keiko Fujimori y del primer ministro de Tailandia, Anutin Charnvirakul, en el marco de la Semana de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2026, que se realiza en la ciudad de Shenzhen, República Popular China.

El acuerdo fue suscrito por el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Rogers Valencia, y la ministra de Comercio de Tailandia, Suphajee Suthumpun, como parte de los esfuerzos orientados a profundizar la integración económica y fortalecer los vínculos bilaterales.

La mandataria peruana agradeció al Gobierno tailandés por su disposición para alcanzar este entendimiento y resaltó la culminación de un prolongado proceso de negociaciones entre ambos países. “Después de 10 años de negociación, finalmente el Perú y Tailandia firman el acuerdo de libre comercio y aquí en el marco del foro APEC”, expresó.

Asimismo, resaltó el significado de este avance para las relaciones bilaterales entre ambas economías y expresó su satisfacción por la culminación de las negociaciones. “Así es que hoy es un gran día para Perú y para Tailandia”, manifestó.

Finalmente, Fujimori se refirió a la posibilidad de concretar nuevos encuentros oficiales entre Perú y Tailandia. “Le he extendido una invitación al primer ministro para que nos visite. Él ha sido muy generoso también y nos ha invitado a su país. Le he dicho que después del fenómeno El Niño podemos pensar en fechas”, señaló.

Acuerdo de Libre Comercio entre Perú y Tailandia. (Foto: Presidencia)

¿Qué implica este acuerdo?

Por su parte, el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Rogers Valencia, destacó que este nuevo instrumento permitirá a los exportadores peruanos acceder en mejores condiciones al mercado tailandés.

“Este acuerdo marca una nueva etapa en la relación comercial entre Perú y Tailandia. Con este nuevo acuerdo, nuestros exportadores no solo podrán acceder en mejores condiciones al mercado tailandés, sino que también se abrirán nuevas oportunidades para que las empresas peruanas ofrezcan sus servicios, especialmente en sectores como servicios profesionales y financieros”, señaló.

Entre los principales beneficios, el nuevo acuerdo permitirá ampliar, una vez que entre en vigor, la cobertura de acceso preferencial al mercado tailandés del 66% al 94% del universo arancelario, facilitando el ingreso de una mayor variedad de productos nacionales.

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Esta ampliación generará nuevas oportunidades para las exportaciones peruanas de muebles de madera, jugos de frutas, miel, alimentos para mascotas y harina de pescado, entre otros bienes, y contribuirá a diversificar la oferta exportable hacia un mercado de más de 72 millones de consumidores.

Asimismo, el instrumento incorpora compromisos en materias que no estaban contempladas en el protocolo vigente, como comercio de servicios, incluidos los financieros, competencia, defensa comercial, entrada temporal de personas de negocios, propiedad intelectual y cooperación.

Cabe recordar que, en 2024, el Perú y Tailandia anunciaron la reanudación de las negociaciones para alcanzar un acuerdo de libre comercio. Posteriormente, tras dos rondas de negociación, en diciembre de 2025 se anunció su conclusión sustancial.