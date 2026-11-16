César Acuña, fundador de la Universidad César Vallejo (UCV) y exgobernador de La Libertad, se reunió en Palacio de Gobierno con la presidenta de la República, Keiko Fujimori.

La reunión se dio en el marco del recibimiento de la mandataria el Premio Nobel de la Paz 2015, Abdessattar Ben Moussa. En el encuentro también participó el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta.

Ben Moussa es un abogado procedente de Túnez que presidió la Liga Tunecina de Derechos Humanos entre 2011 y 2016.

LEA TAMBIÉN: Senado aprueba viaje de presidenta Keiko Fujimori a foro APEC

Por parte de la UCV, asistieron Richard Acuña y la rectora Jeannette Tantaleán, además de otras autoridades académicas de dicha casa de estudios.

“Un encuentro que nos recuerda la importancia del diálogo, el respeto y la educación para construir un mejor país”, indicó César Acuña sobre la reunión.