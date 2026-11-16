César Acuña se reunió con Keiko Fujimori en Palacio de Gobierno. Foto: César Acuña
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Redacción Gestión
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, Keiko Fujimori.

La reunión se dio en el marco del recibimiento de la mandataria el Premio Nobel de la Paz 2015, Abdessattar Ben Moussa.

Ben Moussa es un abogado procedente de Túnez que presidió la Liga Tunecina de Derechos Humanos entre 2011 y 2016.

Por parte de la UCV, asistieron Richard Acuña y la rectora Jeannette Tantaleán, además de otras autoridades académicas de dicha casa de estudios.

“Un encuentro que nos recuerda la importancia del diálogo, el respeto y la educación para construir un mejor país”, indicó César Acuña sobre la reunión.

El fundador de la UCV participó en el recibimiento al Nobel de la Paz 2015, Abdessattar Ben Moussa. Foto: Andina
El fundador de la UCV participó en el recibimiento al Nobel de la Paz 2015, Abdessattar Ben Moussa. Foto: Andina

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