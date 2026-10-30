El papa León XIV participó mediante el voto por correo en las elecciones de mitad de mandato de Estados Unidos, previstas para el próximo 3 de noviembre. La oficina de prensa del Vaticano confirmó este viernes que el pontífice envió su sufragio a Chicago.

Según explicó el Vaticano, León XIV ha ejercido su derecho al voto como ciudadano estadounidense “siempre que tuvo la oportunidad” . En esa línea, precisó que, “en consonancia con esta práctica consolidada de participación ciudadana, el papa envió su voto por correo a Chicago”.

En un comunicado, la oficina de prensa también señaló que el pontífice reafirma su postura sobre la participación ciudadana. “El Santo Padre expresa su convicción respecto al derecho y el deber de los ciudadanos de participar en los procesos democráticos” , indicó.

LEA TAMBIÉN: Aeropuerto de Cusco suspenderá vuelos por la visita del papa León XIV

Primera vez que se confirma el voto de un pontífice

Esta es la primera ocasión en que se conoce públicamente y se confirma que un papa participa en unas elecciones mediante el ejercicio de su derecho al sufragio.

Robert Francis Prevost, nombre de nacimiento de León XIV, aparece en el registro de personas que solicitaron votar por correo para los próximos comicios. Así lo reconoció Kim Fladhammer, jefa de gabinete de la oficina del secretario del condado de Will, al diario Chicago Sun-Times.

Robert Francis Prevost, nombre de nacimiento de León XIV, está inscrito en el padrón electoral de Illinois y registra antecedentes de participación en elecciones generales y primarias estadounidenses. (Foto: EFE)

De acuerdo con este medio, el pontífice, nacido en Chicago, presentó su solicitud desde el Vaticano el pasado 3 de octubre, un mes antes de las elecciones. Prevost figura en el padrón electoral de Illinois, donde mantiene registrado su domicilio en New Lenox, correspondiente a la residencia de su hermano.

Asimismo, los registros electorales muestran que participó en las elecciones generales de 2012, 2014, 2018 y 2024. También acudió a las primarias republicanas de 2012, 2014 y 2016, y a las demócratas de 2008 y 2010.

Las diferencias entre León XIV y Donald Trump

La participación electoral del pontífice ocurre en un año marcado por sus diferencias públicas con el presidente estadounidense, Donald Trump, principalmente en torno a las políticas migratorias y el conflicto con Irán.

El papa ha cuestionado abiertamente la ofensiva militar iniciada por Estados Unidos e Israel contra la república islámica el pasado 28 de febrero. Además, ha sostenido que nadie puede impedirle continuar expresando sus críticas a la guerra.

Por su parte, Trump ha cuestionado las declaraciones de León XIV y llegó a afirmar que el pontífice pone “en peligro a muchos católicos y a muchas personas”, al considerar que estaría de acuerdo con que Irán tuviera un arma nuclear.

León XIV también figuró en el padrón electoral de Perú

El papa León XIV también estuvo vinculado a los recientes comicios en Perú. Su nombre apareció en el padrón electoral de la provincia de Chiclayo, en Lambayeque, durante las Elecciones Regionales y Municipales 2026, realizadas el domingo 4 de octubre. Sin embargo, el pontífice no acudió a sufragar, pese a que todavía mantenía registrado su domicilio en esa ciudad.

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) explicó que Robert Francis Prevost conserva su domicilio electoral en Chiclayo, aunque en mayo de 2025 actualizó su documento al DNI electrónico 3.0. La entidad precisó que, por tener más de 70 años, el voto es facultativo para el pontífice y, por tanto, no le corresponde una multa por no participar en las elecciones.

Con información de EFE.