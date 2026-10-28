El Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP) rechaza las afirmaciones difundidas por el programa “Contra Corriente”, de Willax Televisión, que atribuyen un supuesto direccionamiento a las contrataciones destinadas a la cobertura de la visita del papa León XIV al Perú.

La institución señaló mediante un comunicado que, en el marco de la declaratoria de interés nacional de la visita del Santo Padre, el Ministerio de Cultura dispuso la participación del IRTP, tras la solicitud de la Conferencia Episcopal Peruana para que asumiera la señal oficial de la visita apostólica.

“Fue durante las coordinaciones con las entidades involucradas y la primera reunión de avanzada con representantes de la Santa Sede, realizada en agosto de este año, cuando se conocieron las propuestas de lugares y actividades”, se lee en el documento.

“Esa información permitió determinar los requerimientos técnicos y formular el presupuesto para su evaluación por parte de las autoridades competentes. Por ello, cuestionar que el IRTP no hubiera convocado estas contrataciones en enero o junio omite un hecho fundamental: los requerimientos de la cobertura debían definirse a partir de las coordinaciones oficiales sobre el recorrido y las actividades del Santo Padre”, añadió.

El instituto señaló que, posteriormente se establecieron medidas extraordinarias para atender las necesidades vinculadas a la visita y se dispuso, excepcionalmente, el uso de procedimientos de selección no competitivos para contratar los bienes y servicios indispensables que se desarrollarán en Lima, Callao, Chiclayo, distrito de Santa Cruz en Cajamarca, Cusco y Pucallpa.

“La existencia de este procedimiento excepcional no sustenta, por sí misma, una acusación de favoritismo o direccionamiento. El IRTP rechaza que se presente el uso de un mecanismo previsto legalmente como prueba de una contratación irregular”, sostuvo.

El papa León XIV rezando el Ángelus desde la ventana de su despacho con vistas a la Plaza de San Pedro, Ciudad del Vaticano, el 25 de octubre de 2026. (EFE/EPA/VATICAN MEDIA).

Transparencia

Como parte de las medidas de transparencia, el IRTP informó que se solicitó al Órgano de Control Institucional de la Contraloría General de la República su acompañamiento durante el proceso, considerando la trascendencia del evento y el marco normativo aplicable.

“A la fecha, tenemos 12 contrataciones que suman S/20 millones, aproximadamente. Se aprobaron pautas internas para la implementación del DU N.º 012-2026. Se ha realizado previamente el estudio de mercado correspondiente y luego se seleccionaron las ofertas de menor precio que cumplían los requerimientos técnicos exigidos”, dijo.

El instituto manifestó que la cobertura de la visita del papa León XIV comprende 25 puntos de transmisión en distintas localidades del país. Entonces, comparar sus costos con los de la visita del papa Francisco en el 2018 exige considerar el alcance territorial, los requerimientos técnicos y las condiciones de cada evento.

“Una comparación que omite esas variables no permite sustentar conclusiones sobre el uso de los recursos, indica el IRTP. Por ello, rechazamos que, pese a la información proporcionada, se atribuya direccionamiento a estos procesos sin presentar elementos que lo acrediten”, concluye.