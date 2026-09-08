Yango busca afianzar su ruta de crecimiento en Latinoamérica con dos ejes principales: más servicios y seguridad en los cinco países donde opera (Perú, Colombia, Bolivia, Venezuela y Guatemala). ¿Llegará a nuevos destinos? Aleksei Skuratov, director regional de operaciones de Yango, comentó a Gestión que la empresa tiene previsto un plan de expansión, pero por el momento, se enfocará en ampliar y optimizar sus servicios en los mercados antes mencionados.

Como parte de esos esfuerzos, Yango Ride, el servicio de viajes en aplicación de la compañía tecnológica global Yango Group, presentó la semana pasada en Bogotá su Informe de Seguridad 2024-2025, que revela una caída de 24% en los incidentes por conducción temeraria reportados en América Latina; asimismo, muestra que el continuo despliegue de tecnologías de llamadas para proteger la privacidad de usuarios ayudó a disminuir los contactos posteriores a los viajes en un 81% en Perú, 78% en Colombia y 70% en Bolivia, limitando la posibilidad de disputas fuera de la plataforma.

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En diálogo con Gestión durante el evento, Aleksei Skuratov dijo que ve muchas oportunidades en el “increíble” mercado peruano, donde analizan diferentes áreas con mucho potencial de crecimiento. Una de ellas son los mototaxis, con los que ofrecen servicios en los distritos de Chorrillos, Villa El Salvador, San Juan de Miraflores y Villa María del Triunfo desde el año pasado; y más recientemente, San Juan de Lurigancho, Comas, Carabayllo y Puente Piedra. “Estamos expandiendo este sector mientras seguimos centrados en los vehículos de cuatro ruedas”, anotó.

Sobre los resultados del reporte de seguridad, el ejecutivo de Yango destacó los aspectos tecnológicos que la empresa ha venido implementando a nivel global en los últimos años, citando cerca de 30 funciones de seguridad disponibles en todos los trayectos. “Es impresionante todo lo que se hace. Invertimos mucho dinero en el producto para asegurarnos de reducir al máximo los riesgos”, subrayó Skuratov.

Aleksei Skuratov, director regional de operaciones en América Latina para Yango Ride.

Yango en la región

Acerca de los retos que Yango ha enfrentado este año en la región, Aleksei Skuratov mencionó la “drástica” modificación del tipo de cambio en Bolivia con la llegada del nuevo gobierno, lo que a su vez afectó sus ingresos en dólares estadounidenses; así como la crisis de combustible en Lima a inicios de año por la escasez de gas natural vehicular. “Sin embargo, desde el punto de vista económico, no notamos ese impacto en nuestro negocio”, explicó.

Skuratov además afirmó que como parte de su lema “Go global, go local”, Yango tiene en los países donde opera una “presencia local que gestiona el negocio” de la mano con la tecnología y experiencia que la empresa aporta para entrar en los mercados y hacer crecer la marca a nivel global.

Yango, con sede en Emiratos Árabes Unidos, resaltó en su informe los avances logrados para reforzar la seguridad de pasajeros y conductores antes, durante y después de los viajes.

La seguridad al volante

También presente durante el evento en la capital colombiana estuvo el country manager para Perú, Daniel Prado, quien valoró el contacto que Yango genera con los actores del ecosistema de movilidad, incluyendo la policía, empresas locales con experiencia en gestión y educación de conductores, e instituciones que desarrollan y certifican cursos de seguridad vial, todo esto con el fin de generar más confianza en los usuarios de la app.

“El equipo de Yango en Perú tiene más de 100 personas entre soporte y personal administrativo. Ha tenido un crecimiento de alrededor del 14-15% en el último año y va muy enfocado en lo que necesitamos tanto para entender las nuevas categorías como el mototaxi, así como para prestar servicios de soporte en tiempo real a sus usuarios”, detalló el ejecutivo.

Daniel Prado, country manager de Yango Perú.

Según el informe, en el 90% de los casos urgentes de las operaciones de Yango a nivel mundial, el objetivo es que el tiempo medio de respuesta al primer contacto sea de cinco minutos. Durante 2024–2025, Yango bloqueó 17,275 cuentas de pasajeros a nivel mundial después de que sus sistemas detectaran indicios de posibles fraudes.

Al respecto, Prado comentó que para Yango la seguridad abarca desde todo lo relacionado con antecedentes y verificación de pasajeros y conductores, como los selfies en tiempo real de usuarios que piden un viaje a una zona no segura, hasta el seguimiento de la velocidad promedio de los choferes, la identificación de rutas óptimas en el propio mapa de la app y las advertencias que le funcionan a los conductores a la hora de manejar.

Las infracciones de tránsito graves registradas en el periodo 2024-2025 disminuyeron un 31% a nivel mundial, al pasar de 9.83 a 6.76 por cada millón de viajes. “Yango desarrolla sus propios mapas, así podemos tener una información mucho más profunda y mayor conocimiento de la ciudad que otros competidores. Además, esto permite despriorizar a ciertos conductores que no cumplen con los parámetros establecidos y fijar rutas optimas teniendo en cuenta el tráfico y las zonas seguras de la ciudad”, concluyó Daniel Prado.