IPAE Acción Empresarial designó a Rolando Arellano Cueva como presidente del comité organizador de CADE Ejecutivos 2026, la edición número 64 del principal foro empresarial del país, que este año volverá a realizarse en Urubamba, Cusco. ¿Qué temas marcarán el encuentro?

Desde ese cargo, el fundador de Arellano Consultoría para Crecer tendrá la responsabilidad de conducir la organización del foro, que reunirá a empresarios, autoridades, academia y sociedad civil con el objetivo de impulsar propuestas para el desarrollo del país desde las regiones.

“Desde la presidencia del Comité Organizador, tendrá la responsabilidad de conducir una edición que buscará unir a empresarios, autoridades regionales, academia y sociedad civil para construir acuerdos concretos que cierren brechas y aceleren el desarrollo del país desde sus regiones”, señaló IPAE Acción Empresarial.

Rolando Arellano asumirá la presidencia del comité organizador de CADE Ejecutivos 2026.

Urubamba repetirá como sede del foro

CADE Ejecutivos 2026 se realizará del 24 al 26 de noviembre en el Centro de Convenciones Plaza Yanahuara, ubicado en la Ciudadela de Salud Infantil Virgen de VIDAWASI, en Urubamba (Cusco), que albergará el encuentro por quinta vez.

La elección de la sede fue resultado de un proceso competitivo desarrollado entre diciembre de 2025 y marzo de este año, en el que IPAE evaluó criterios como accesibilidad, conectividad, seguridad y capacidad hotelera, con el objetivo de fortalecer la participación de las regiones en el principal foro empresarial del país.

“Nos honra realizar el principal foro empresarial del Perú en un lugar que simboliza solidaridad, innovación y esperanza”, afirmó Gonzalo Galdos, presidente de IPAE Acción Empresarial.

La edición 64 del principal foro empresarial del país volverá a reunir a líderes del sector público y privado.

El foro se desarrollará en el inicio del nuevo ciclo político

La edición 2026 de CADE Ejecutivos se realizará en un contexto marcado por el inicio de un nuevo gobierno. En ese escenario, el foro convocará a representantes del sector empresarial, autoridades, academia y sociedad civil para promover el diálogo y contribuir a la construcción de una agenda orientada a fortalecer la competitividad, el crecimiento y el desarrollo sostenible del país.

El comité organizador estará integrado, además, por representantes de diversos sectores empresariales y gremiales, entre ellos Rosa Asca, Elmer Cuba, Juan Luis Kruger, María Isabel León, Martín Naranjo, Paulo Pantigoso y Juan Stoessel.