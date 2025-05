El ministro de Economía y Finanzas de Perú, José Salardi, mencionó que, hacia la quincena de este mes, el 60% de las medidas del primer shock desregulatorio serán aprobadas por el Poder Ejecutivo y, reafirmó, que en julio próximo se tendrá todo el primer paquete aprobado.

Las declaraciones del titular de Economía se sustentan en la publicación del Decreto Supremo N° 059-2025-PCM, el cual dispone que las entidades públicas deroguen o modifiquen barreras burocráticas declaradas ilegales.

“A mediano y largo plazo, este tipo de medidas (destrabe) incrementarán la productividad, mejorará la competitividad, aumentará el PBI y generará empleo porque apuntan a promocionar inversiones, optimizar procedimientos administrativos y fortalecer las instituciones, entre otros”, resaltó Salardi.

En un evento convocado por la Cámara Peruana – China, el ministro de Economía manifestó que Perú tiene la necesidad de utilizar mecanismos efectivos para cerrar la brecha de infraestructura de manera rápida. “Por eso estamos haciendo reformas radicales a la normatividad de las Asociaciones Público - Privadas”, señaló.

Hay que recordar que una de las medidas planteadas también involucraba derogar el decreto supremo que limitó la tercerización durante el mandato de Pedro Castillo. Sin embargo, el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Daniel Maurate, subrayó que esto no se iba a dar sin diálogo previo en el Consejo Nacional de Trabajo (CNT), lo que podría llevar -de no haber acuerdo- a que esta sea una medida que no prospere en el shock desregulatorio.

Críticas a las modificaciones de la ley de APP

El titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) comentó que las modificaciones a la regulación de las APP, como aquella que convierte a ProInversión en titular de los proyectos de inversión a ser concedidos, cumplen con la Constitución Política del Perú.

Afirmó que este tipo de medida es una buena práctica hoy en Colombia, y permitió concesionar proyectos por miles de millones de dólares en dicho país.

“Escucho muchos comentarios mediáticos yendo contra esta reforma, pero es mejor hablar desde la práctica y desde quienes están gestionando los proyectos, y no desde la tribuna. La normatividad de APP que se ha cambiado no ha ayudado y entorpeció la inversión en los últimos 10 años. Por eso las brechas todavía siguen insatisfechas ”, acotó.

En torno a la consolidación de 14 programas de infraestructura en la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), el ministro Salardi sostuvo que esta decisión es una de las más audaces que se ha hecho a nivel del Estado en los últimos.

“Va a doler, pero estoy convencido de que hay que trabajarla. No va a ser fácil, pero vamos a tener el compromiso del MEF para ir adelante con el tema, porque creo que los beneficios que le va a traer al país van a ser múltiples”, concluyó.