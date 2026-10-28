La Comisión de Educación del Congreso a probó el dictamen que establece una moratoria de cinco años para la creación y la autorización de funcionamiento de nuevas universidades públicas.

La iniciativa contó con 10 votos a favor, siete en contra y ninguna abstención. Ahota deberá pasar al Pleno de la Cámara de Diputados y de aprobarse se debatirá en la Cámata de Senadores.

Cabe recordar que el proyecto de ley fue presentado por el Poder Ejecutivo, en el que se propone que la moratoria sea aplicable a toda forma o modalidad que tenga por objeto la creación de una nueva universidad pública, cualquiera sea su denominación.

Dicha moratoria no alcanzaría a las universidades establecidas en la Ley N.° 30597, referidas a las escuelas de música y artes que fueron elevadas a la categoría de universidad.

Ellas son: el Conservatorio Nacional de Música, el Instituto Superior de Música Público Daniel Alomía Robles de Huánuco y la Escuela Superior Autónoma de Bellas Artes Diego Quispe Tito del Cusco.

En una disposición complementaria final, se encarga al Ministerio de Educación, en el marco de sus competencias, que adopte las acciones necesarias con el fin de “diseñar e implementar estrategias para la mejora en la ampliación de la oferta de educación superior universitaria”.

Esto debe contemplar “el ordenamiento de la educación superior universitaria y el mejoramiento de la calidad del servicio educativo”, tomando en cuenta “criterios de pertinencia y sostenibilidad, en el marco de la Política Nacional de Educación Superior y Técnico Productiva”.

En su exposición de motivos, el Gobierno señala que la finalidad de la ley es contribuir al ordenamiento de la oferta de educación superior universitaria pública, así como fortalecer y consolidar la oferta existente y aquella que se encuentra en proceso de implementación.

Para Palacio de Gobierno, la expansión de la oferta requiere considerar no solo las preferencias de acceso de la población, sino también su correspondencia con las necesidades formativas y ocupacionales del país, al advertir un desencuentro entre la matrícula universitaria y la oferta laboral en el país, donde prevalecen las carreras técnicas.

Creación acelerada de instituciones de papel

Entre agosto de 2022 y julio de 2026 se aprobó la creación de 69 nuevas universidades públicas en el país. De este total, 68 universidades no prestan servicio académico alguno al encontrarse únicamente en fase de ley de creación o con comisión organizadora. Únicamente una ha logrado el licenciamiento institucional ante la SUNEDU.

A setiembre de 2026, de un total de 122 universidades públicas registradas en distintos estadios jurídicos, 70 se encuentran pendientes de licenciamiento y solo 52 cuentan con licencia institucional.

El mercado laboral

Para ello cita el siguiente dato: “En 2024, la educación superior universitaria concentró el 66.7% de la matrícula de la educación superior y técnico-productiva (ESTP); sin embargo, la Encuesta de demanda ocupacional 2026 muestra que el 64.3% de la demanda de contratación correspondiente a la ESTP se concentra en ocupaciones vinculadas con formación profesional técnica, técnica y auxiliar técnica, frente al 35.7% correspondiente a profesionales universitarios”.

“Esta diferencia evidencia la necesidad de que las decisiones de ampliación de la oferta se adopten desde una perspectiva integral de la educación superior, considerando las distintas alternativas formativas disponibles y su pertinencia respecto de la demanda”, señala.