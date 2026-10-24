Las universidades deben transformar sus descubrimientos científicos en **soluciones comerciales viables** para evitar el desperdicio masivo de alimentos, por ejemplo, y promover la sostenibilidad. (Foto: Pexels).
Las universidades deben transformar sus descubrimientos científicos en **soluciones comerciales viables** para evitar el desperdicio masivo de alimentos, por ejemplo, y promover la sostenibilidad. (Foto: Pexels).
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Camila Vera
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El lugar de Perú en el mapa global de la innovación no cambió en el último año. El país volvió a ocupar el puesto 80 de 139 economías en el Índice Mundial de Innovación 2026, elaborado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Los resultados dejan abierta la pregunta sobre cuántos recursos logra convertir el país en innovación efectiva.

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