Al alimentarse de la planta, el insecto Bactericera cockerelli hace que las plantas queden pequeñas, no produzcan bien o no produzcan nada. (Foto: Andina / CIP/ ChatGPT)
Al alimentarse de la planta, el insecto Bactericera cockerelli hace que las plantas queden pequeñas, no produzcan bien o no produzcan nada. (Foto: Andina / CIP/ ChatGPT)
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Camila Vera
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El Complejo de Punta Morada de la papa, una amenaza fitosanitaria originaria de Ecuador, encontró en 2021 una vía de ingreso a Perú: Huancabamba, Piura. El traslado no regulado de plantas entre las fronteras ocasionó que, en ese momento, los agricultores registraran pérdidas de hasta el 100% de su cosecha a causa del ataque de la Bactericera cockerelli, un insecto de 2 a 3 milímetros.

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