El aumento de temperaturas ha favorecido a la expansión de plagas en esta temporada. Foto: GEC
El aumento de temperaturas ha favorecido a la expansión de plagas en esta temporada. Foto: GEC
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Redacción Gestión
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Un grupo de productores de papa de Cañete, en el distrito de Quilmaná, tuvieron que destruir sus propios terrenos de cultivo ante la expansión de una plaga intensificada por El Niño. En diálogo con Canal N, resaltaron que el incremento de temperaturas afecta su producción, por lo que tuvieron que tomar la medida radical para evitar que la enfermedad se propague en otros cultivos.

“Ya deberíamos estar cosechando, pero la papa no ha desarrollado. La plaga ha afectado todo el cultivo y lamentablemente no tendremos qué cosechar”, dijo Soledad Padilla, integrante de una asociación de productores agrarios.

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En total se han destruido cerca de 100 hectáreas de cultivo, y se estima una pérdida de S/ 20,000 por hectárea, lo que eleva a cerca de S/ 200,000 el impacto económico.

Productores aseguran que se pierde S/ 20,000 por hectárea. Foto: Pexels referencial
Productores aseguran que se pierde S/ 20,000 por hectárea. Foto: Pexels referencial

Los productores agrícolas solicitan una intervención urgente del Gobierno y de las autoridades sectoriales para que se dé asistencia técnica y adopten medidas que permitan controlar la plaga.

De seguir con este problema de la plaga, puede que caiga la oferta de papa durante los próximos meses, afectando el abastecimiento de los mercados.

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