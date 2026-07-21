Fenómeno El Niño amenaza la pesca y el norte del Perú
La Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno “El Niño” (ENFEN) advirtió que el calentamiento del mar peruano mantendrá la alerta de El Niño costero en magnitud fuerte hasta abril de 2027, con probabilidad de volverse extraordinario a fines de 2026. Las anomalías más altas afectan a Paita y Chimbote, perjudicando la pesca de anchoveta e incrementando el riesgo de intensas lluvias y crecidas de ríos en la costa norte. (Video: América TV)