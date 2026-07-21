Disponen cierre temporal del acceso al nevado Huascarán en Áncash. (Foto: Difusión)
Disponen cierre temporal del acceso al nevado Huascarán en Áncash. (Foto: Difusión)
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

ordenó el cierre temporal del acceso al nevado Huascarán por 15 días.

La restricción comienza el 20 de julio de 2026 y afecta el tramo entre Campamento 1 y Campamento 2.

La Jefatura del Parque Nacional Huascarán indicó que supervisará el cumplimiento de la norma en las áreas protegidas.

LEA TAMBIÉN: BCRP pone en circulación moneda de S/ 1 alusiva a la cultura Recuay

La entidad coordinó previamente con gremios turísticos locales para difundir la norma.

A su vez, el control del perímetro estará a cargo de la Policía y personal técnico mediante patrullajes continuos en las rutas de ascenso, donde brigadas especializadas se despliegan en varios sectores del nevado para rastrear el terreno de forma segura.

LEA TAMBIÉN: Daura Gold expande proyecto Antonella: suma 2,000 hectáreas con potencial de oro y plata

La última geolocalización del grupo fue el 14 de julio de 2026 por un dispositivo Garmin.

La restricción comienza el 20 de julio de 2026 y tiene como objetivo facilitar las labores de búsqueda y rescate de tres montañistas reportados como desaparecidos. Foto: RPP
La restricción comienza el 20 de julio de 2026 y tiene como objetivo facilitar las labores de búsqueda y rescate de tres montañistas reportados como desaparecidos. Foto: RPP

TE PUEDE INTERESAR

Áncash crecerá hasta 15% en turismo en 2026: ¿Qué sectores crecerán tras ser elegido Mejor Destino de Aventura?
Misión Huascarán será reconocida en New York por trabajo en comunidades de Áncash
Áncash implementa sensores sísmicos para prevenir desbordes de lagunas glaciares en riesgo

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.