La Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo de Áncash, en coordinación con el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado y la Policía Nacional del Perú (Sernanp), ordenó el cierre temporal del acceso al nevado Huascarán por 15 días.

La restricción comienza el 20 de julio de 2026 y afecta el tramo entre Campamento 1 y Campamento 2. Las autoridades indicaron que la medida busca facilitar las labores de búsqueda y rescate que realizan las instituciones competentes de tres montañistas reportados como desaparecidos.

La Jefatura del Parque Nacional Huascarán indicó que supervisará el cumplimiento de la norma en las áreas protegidas.

Edson Ramírez, especialista en gestión del riesgo, explicó que la medida pretende evitar que ascensionistas o empresas programadas dificulten las búsquedas. La entidad coordinó previamente con gremios turísticos locales para difundir la norma.

A su vez, el control del perímetro estará a cargo de la Policía y personal técnico mediante patrullajes continuos en las rutas de ascenso, donde brigadas especializadas se despliegan en varios sectores del nevado para rastrear el terreno de forma segura.

Cabe precisar que la Policía Nacional del Perú (PNP) informó que las brigadas usan aeronaves y drones para revisar zonas agrietadas cerca de la cumbre. La última geolocalización del grupo fue el 14 de julio de 2026 por un dispositivo Garmin.