Una mujer entrega billetes de reales brasileños en una oficina de cambio de moneda en Sao Paulo, Brasil, el 3 de octubre de 2022. (Foto de ERNESTO BENAVIDES / AFP)
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Agencia Bloomberg
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La volatilidad de las monedas de mercados emergentes cayó a su nivel más bajo desde comienzos de año, lo que ha reactivado las estrategias de carry trade, especialmente las enfocadas en América Latina, considerada una de las regiones con los retornos potenciales más atractivos.

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