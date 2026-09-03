Las universidades de Europa continental están atrayendo a estudiantes internacionales, conforme el endurecimiento de las restricciones migratorias en el Reino Unido y Estados Unidos reconfigura el mercado educativo y envía a los candidatos extranjeros hacia otros destinos.

Los estudiantes extranjeros que antes buscaban estudiar en las universidades de los países anglófonos, ahora están considerando instituciones rivales en Europa continental, a medida que la creciente hostilidad hacia los inmigrantes — sumada a la percepción de que los estudiantes reducen la oferta de alojamiento asequible — ha resultado en normativas de visado más restrictivas.

Esta tendencia refleja los crecientes factores disuasorios en EE.UU., el Reino Unido, Canadá y Australia — naciones que tradicionalmente han liderado la captación de estudiantes de todo el mundo — y, paralelamente, el aumento en la oferta y el atractivo de los programas académicos en otras regiones. Las políticas del presidente estadounidense Donald Trump, así como las críticas generalizadas a la educación superior de élite, también han llevado a algunos estudiantes a buscar alternativas en otros lugares.

“Las principales universidades del Reino Unido siguen gozando de un enorme reconocimiento de marca a nivel mundial, una gran fortaleza investigadora y un gran prestigio académico”, afirmó Pedro Oliveira , decano de la Nova School of Business and Economics de Portugal. “Sin embargo, he visto el surgimiento de un mercado de educación superior europeo más competitivo”.

Algunas instituciones de Europa continental también se benefician de ventajas relacionadas con el estilo de vida, al estar situadas en ciudades históricas, cerca de playas o en otros lugares con la percepción de una alta calidad de vida. La Nova SBE se encuentra junto a una de las playas más populares de Portugal para el surf, mientras que la IE Universidad en Madrid cuenta con uno de los edificios académicos más altos del mundo como sede de su campus.

La matriculación de estudiantes extranjeros descendió en EE.UU., Canadá, Australia y el Reino Unido, pero aumentó en otras partes de Europa, según una encuesta sobre indicadores globales de matriculación realizada esta primavera entre 254 instituciones de 36 países. No obstante, el Reino Unido sigue albergando una población mayor de estudiantes internacionales que cualquiera de sus vecinos europeos.

Frente al mar, se observa la sede de la Nova School of Business and Economics de Portugal. Foto: novasbe.unl.pt

Datos independientes de la consultora Studyportals — una de las mayores plataformas para estudiantes que exploran sus opciones académicas — muestran un aumento del 20% en el interés de los estudiantes internacionales por cursar estudios en Portugal durante los últimos 12 meses, así como un incremento del 18% en el caso de Italia y del 11% en el de España. Estas cifras contrastan con el aumento del 8% registrado por el Reino Unido, país que, a pesar de todo, mantiene una mayor cuota total de mercado.

Uno de los factores que atrae a los estudiantes hacia las universidades de los países europeos es el costo. Las tasas de matrícula más bajas son especialmente significativas para los estudiantes estadounidenses, ya que en su país las instituciones de élite cobran precios oficiales de hasta US$ 100,000 anuales por titulación, con descuentos — principalmente para sus propios ciudadanos — destinados a estudiantes de familias con menos recursos.

Cuando se trata de no ciudadanos de la Unión Europea (UE), muchas universidades europeas les ofrecen tarifas muy inferiores a las del Reino Unido donde la matrícula suele triplicar o cuadruplicar la de los estudiantes nacionales.

Cuando Lily Eva Elisha de EE.UU. pensaba cursar un máster en ciencias medioambientales, finalmente eligió la ETH de Zúrich, cuyo costo era una fracción de lo que cobraba Cambridge (Reino Unido) o las universidades estadounidenses de élite, Duke y Columbia. “Fue una inversión que tenía sentido desde el punto de vista financiero”, afirmó.

El año pasado, el 45% de los 27,000 estudiantes de esta universidad suiza procedían del extranjero, incluyendo un número pequeño pero creciente de alumnos de EE.UU. y el Reino Unido en programas de posgrado. La institución cobra SFr 4,380 (US$ 5,400) anuales a los estudiantes que no son ciudadanos suizos.

Günther Dissertori , rector de la universidad, señaló que la ETH siempre ha buscado atraer facultad y estudiantes de alto nivel en el extranjero. Asimismo, Dissertori destacó que sus bajas tasas que reflejan una importante financiación pública en lugar de depender de los ingresos por matrícula.

También resaltó la sólida posición de la universidad en las clasificaciones internacionales, el aumento de cursos innovadores con aplicación práctica y el hecho de que todos sus programas de posgrado se imparten en inglés. “Eso elimina una barrera enorme”, afirmó.

Otras universidades de la UE también han aumentado su atractivo internacional al adoptar el inglés. Los datos de Studyportals muestran que, en la última década, el número de cursos universitarios impartidos en inglés en países europeos — excluyendo el Reino Unido e Irlanda — se ha multiplicado por cinco, alcanzando 25,000 este año. Alemania, los Países Bajos, Italia, Francia y España encabezan la lista, aunque también se observa un fuerte crecimiento — partiendo de cifras iniciales bajas — en Hungría, Eslovaquia y Eslovenia.

Escrito por Andrew Jack