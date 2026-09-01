Las nuevas sedes estarán ubicadas en Callao, Ventanilla y Huaraz. (Foto: UCSS).
Las nuevas sedes estarán ubicadas en Callao, Ventanilla y Huaraz. (Foto: UCSS).
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Redacción Gestión
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de tres nuevas sedes en Callao, Ventanilla y Huaraz, como parte de un plan de expansión que la institución desarrollará durante los próximos tres años. El crecimiento se ejecutará de manera conjunta con la Iglesia, mediante la participación de congregaciones religiosas y diócesis del interior del Perú.

José Enrique Aguilar, vicerrector académico de la UCSS, explicó que este modelo forma parte de la .

“Somos una universidad de las periferias. No necesariamente vamos al centro de una ciudad, sino a zonas donde no existe oferta educativa o donde los jóvenes requieren educación profesional de calidad, con valores y a un costo accesible”, señaló.

Expansión de la UCSS

. La universidad cuenta con un programa de subsidios de diversa cobertura, becas y ayudas económicas. Este esquema constituye uno de los mecanismos mediante los cuales la universidad busca mantener una oferta educativa accesible.

Con las nuevas sedes de Callao, Ventanilla y Huaraz, la UCSS apunta a ampliar su cobertura en Lima y provincias bajo un modelo que prioriza zonas periféricas y con menor oferta educativa.

El crecimiento de la UCSS contempla tanto Lima como provincias, reforzando la presencia territorial de la universidad. (Foto: UCSS).
El crecimiento de la UCSS contempla tanto Lima como provincias, reforzando la presencia territorial de la universidad. (Foto: UCSS).

La presencia de la UCSS

La Universidad Católica Sedes Sapientiae (UCSS) cuenta con una sede en Lima y cinco filiales en provincias: Atalaya, Huaura-Santa María, Tarma, Rioja-Nueva Cajamarca y Morropón-Chulucanas. En 2026, la institución viene ampliando su presencia fuera de la capital: en junio, suscribió un convenio con la Diócesis de Huaraz para desarrollar un proyecto académico precisamente en esa ciudad, donde ahora anuncia una nueva filial.

En abril de 2026, Gestión publicó un análisis de la UCSS sobre el uso de inteligencia artificial (IA) entre escolares. El reporte señaló que siete de cada 10 estudiantes utilizan la IA sin comprender sus riesgos, principalmente, para mejorar sus notas, elaborar trabajos y comprender temas antes de un examen.

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