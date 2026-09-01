Congreso de Estados Unidos. (Foto: AFP)
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Redacción Gestión
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La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó este martes una resolución para prorrogar el presupuesto federal y evitar así un cierre de Gobierno antes de las elecciones legislativas de noviembre.

La resolución prorroga la financiación del Gobierno federal desde el 30 de septiembre hasta el 11 de diciembre, evitando así un cierre administrativo durante las elecciones de medio mandato del próximo 3 de noviembre.

Fotografía de archivo que muestra al Capitolio, sede del Congreso de Estados Unidos, en Washington D.C. Foto: EFE/Shawn The
Fotografía de archivo que muestra al Capitolio, sede del Congreso de Estados Unidos, en Washington D.C. Foto: EFE/Shawn The

La mayoría republicana y la oposición demócrata se unieron para evitar un engorroso cierre de Gobierno en plena campaña electoral, que habría dejado sin sueldo a miles de empleados federales, habría paralizado a las principales agencias del país e incluso podría haber generado disrupciones en el tráfico aéreo.

Además, a principios de este año, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) tuvo que cerrar por falta de financiación, después de que los demócratas bloquearan los fondos en protesta por la muerte de dos ciudadanos a manos de agentes federales durante redadas migratorias en Minesota.

Con información de EFE

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