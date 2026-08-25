Visas de trabajo. (Foto: iStock)
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Redacción Gestión
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El Gobierno de Estados Unidos está planeando retirar los visados de trabajo o negocios de miles de personas que, tras obtener estos permisos y entrar en el país, realizaron una solicitud de asilo.

“Estamos coordinando con el Departamento de Seguridad Nacional para identificar y revocar las visas de no inmigrante de extranjeros que han llegado a Estados Unidos alegando ser visitantes temporales, pero que luego han solicitado asilo para quedarse aquí permanentemente”, explicó Piggott en el escrito.

“Este tipo de visas se emiten con el claro entendimiento de que son para quienes tienen la intención de regresar a su país de origen. Obtener una visa para solicitar asilo es fraude, lo cual es motivo de revocación de la visa”, añade el mensaje, en el que el portavoz subrayó el mensaje propugnado por la Administración de Donald Trump de que un visado estadounidense “es un privilegio, no un derecho”.

El plan afectaría a los visados B1 y B2, que se expiden para negocios y turismo, respectivamente.

Estados Unidos emitió la lista de países de América Latina que podrán solicitar una visa de trabajo tipo H-2A o H-2B (Foto: Pxabay)
Estados Unidos emitió la lista de países de América Latina que podrán solicitar una visa de trabajo tipo H-2A o H-2B (Foto: Pxabay)

Como parte de su campaña para deportar a millones de inmigrantes desde que Trump retornó al poder en enero de 2025, el Gobierno estadounidense ha aumentado progresivamente las restricciones para los solicitantes de todo tipo de visados.

Con información de EFE

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