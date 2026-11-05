La integración de UCAL a la UPC está prevista para febrero de 2027.
La integración de UCAL a la UPC está prevista para febrero de 2027.
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Redacción Gestión
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La adquirió la totalidad del capital social de la (UCAL) por aproximadamente US$35 millones, operación que incluye bienes inmuebles del campus valorizados en alrededor de US$25 millones. La transacción fue anunciada el 5 de noviembre por Laureate Education, Inc., grupo educativo que opera ambas instituciones en Perú.

La UCAL pasará a formar parte de la UPC una vez concluido el proceso de integración, previsto para el 16 de febrero de 2027. Con esta operación, la universidad busca ampliar su presencia en Lima Metropolitana y fortalecer su capacidad para atender la demanda de educación superior.

¿Qué capacidad tendrá el campus de UCAL?

El campus adquirido atiende actualmente a casi 2,500 estudiantes y cuenta con capacidad para albergar aproximadamente a 5,000. La incorporación de esta infraestructura permitirá a la UPC ampliar su capacidad de atención en Lima Metropolitana, donde, según Laureate, existe una fuerte demanda y opciones limitadas para expandir su campus actual.

La operación se enmarca en la estrategia de la UPC de ampliar el acceso a educación de calidad y acompañar a más jóvenes durante su trayectoria educativa.

El campus tiene capacidad para 5,000 estudiantes y se integrará en febrero de 2027.
El campus tiene capacidad para 5,000 estudiantes y se integrará en febrero de 2027.

¿Cuándo se integrará UCAL a la UPC?

La integración está prevista para el 16 de febrero de 2027. En su mensaje a los docentes, Morgan indicó que los estudiantes de UCAL se incorporarán a la UPC y que el campus de La Molina pasará a integrarse a la universidad.

En su mensaje, Morgan indicó que esta etapa permitirá fortalecer la propuesta educativa y ampliar el impacto de la institución. Asimismo, precisó que las responsabilidades actuales de los docentes continuarán desarrollándose con normalidad y que cualquier información adicional será comunicada directamente.

¿Qué presencia tiene Laureate en Perú?

opera cinco instituciones de educación superior en México y Perú, con más de 500,000 estudiantes matriculados en programas de pregrado, posgrado y especialización, tanto presenciales como en línea.

El grupo señala que sus universidades tienen como objetivos fortalecer la calidad académica, impulsar la innovación, mejorar los resultados de empleabilidad y ampliar el acceso a la educación superior.

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