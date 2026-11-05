La Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) adquirió la totalidad del capital social de la Universidad de Ciencias y Artes de América Latina (UCAL) por aproximadamente US$35 millones, operación que incluye bienes inmuebles del campus valorizados en alrededor de US$25 millones. La transacción fue anunciada el 5 de noviembre por Laureate Education, Inc., grupo educativo que opera ambas instituciones en Perú.

La UCAL pasará a formar parte de la UPC una vez concluido el proceso de integración , previsto para el 16 de febrero de 2027. Con esta operación, la universidad busca ampliar su presencia en Lima Metropolitana y fortalecer su capacidad para atender la demanda de educación superior.

¿Qué capacidad tendrá el campus de UCAL?

El campus adquirido atiende actualmente a casi 2,500 estudiantes y cuenta con capacidad para albergar aproximadamente a 5,000. La incorporación de esta infraestructura permitirá a la UPC ampliar su capacidad de atención en Lima Metropolitana, donde, según Laureate, existe una fuerte demanda y opciones limitadas para expandir su campus actual.

La operación se enmarca en la estrategia de la UPC de ampliar el acceso a educación de calidad y acompañar a más jóvenes durante su trayectoria educativa.

El campus tiene capacidad para 5,000 estudiantes y se integrará en febrero de 2027.

¿Cuándo se integrará UCAL a la UPC?

La integración está prevista para el 16 de febrero de 2027. En su mensaje a los docentes, Morgan indicó que los estudiantes de UCAL se incorporarán a la UPC y que el campus de La Molina pasará a integrarse a la universidad.

En su mensaje, Morgan indicó que esta etapa permitirá fortalecer la propuesta educativa y ampliar el impacto de la institución. Asimismo, precisó que las responsabilidades actuales de los docentes continuarán desarrollándose con normalidad y que cualquier información adicional será comunicada directamente.

¿Qué presencia tiene Laureate en Perú?

Laureate Education, Inc. opera cinco instituciones de educación superior en México y Perú, con más de 500,000 estudiantes matriculados en programas de pregrado, posgrado y especialización, tanto presenciales como en línea.

El grupo señala que sus universidades tienen como objetivos fortalecer la calidad académica, impulsar la innovación, mejorar los resultados de empleabilidad y ampliar el acceso a la educación superior.