La educación virtual se ha convertido en uno de los principales motores de crecimiento de Laureate Education en Perú, donde la compañía ya supera los 40,000 estudiantes en programas completamente online. Sin embargo, el avance de esta modalidad también está atrayendo a nuevos competidores, un escenario que la operadora de las universidades UPC y UPN deberá afrontar para sostener su expansión.

Durante la presentación de sus resultados del tercer trimestre de 2026, el CEO de Laureate Education, Eilif Serck-Hanssen, informó que las nuevas matrículas de Perú en el segundo ciclo de admisión aumentaron 9% frente al mismo periodo del año anterior. El ejecutivo atribuyó este desempeño a la demanda por los programas virtuales entre los adultos que trabajan.

El crecimiento virtual también tiene efectos en los ingresos por estudiante. La compañía explicó que la expansión acelerada de esta modalidad está modificando la combinación de precios e ingresos promedio por alumno en Perú, un impacto que espera que continúe durante 2027.

En términos de volumen, las matrículas totales de Perú aumentaron 5% frente al periodo comparable del año anterior. En el tercer trimestre, los ingresos del negocio peruano crecieron 6% interanual y el EBITDA ajustado avanzó 15%, en ambos casos con ajustes por el calendario académico. En los primeros nueve meses del año, los ingresos subieron 7% y el EBITDA ajustado, 14%, bajo el mismo criterio de comparación.

Laureate Education opera en el país a través de tres instituciones: la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), con 4 campus; la Universidad Privada del Norte (UPN), con 10 campus; y Cibertec. En conjunto, la compañía reporta una red de 20 campus a nivel nacional.(Foto: composición)

El reto de captar y retener a los alumnos virtuales

La expansión digital se dirige, en particular, a estudiantes adultos que buscan completar una carrera y obtener un título universitario o de posgrado. Según Serck-Hanssen, este público tiene necesidades distintas de las de los jóvenes que ingresan a programas presenciales después de terminar la educación secundaria, por lo que la compañía desarrolla estrategias comerciales específicas para cada modalidad.

No obstante, el director financiero, Rick Buskirk, explicó que los estudiantes de programas completamente online presentan mayores niveles de deserción dentro del ciclo, particularmente en Perú. La empresa atribuyó a esa dinámica parte de la diferencia entre el crecimiento de las matrículas observado en el pico de septiembre y su proyección de crecimiento promedio para todo 2026.

En paralelo, Laureate mantiene su estrategia de expansión física en el país. La compañía confirmó que el nuevo campus de Lima Sur sigue previsto para el primer trimestre de 2027. También indicó que tiene terrenos y oportunidades de expansión en evaluación en Perú y México, cuyos detalles espera ampliar cuando presente los resultados del cuarto trimestre y sus proyecciones para 2027. Según la gerencia, la construcción de un campus suele tomar entre 18 y 24 meses.

A escala consolidada, Laureate Education registró ingresos por US$ 485 millones y un EBITDA ajustado de US$ 147 millones en el tercer trimestre. Para el cierre de 2026, la compañía mantuvo su proyección de ingresos de entre US$ 1,920 millones y US$ 1,930 millones, y de EBITDA ajustado de entre US$ 593 millones y US$ 599 millones. La gerencia indicó que el tipo de cambio será un factor relevante para el resultado del cuarto trimestre.