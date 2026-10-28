El inglés gana peso en jefaturas, gerencias y puestos especializados de operaciones, calidad, logística, tecnología y proyectos, especialmente cuando requieren interacción internacional. Foto: Composición Gestión/ ChatGPT.
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Giancarlos Torres
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El inglés está cambiando las exigencias del mercado laboral peruano. Ya no es una competencia reservada a ejecutivos de empresas multinacionales o profesionales de negocios internacionales: también aparece en procesos de selección para puestos especializados de operaciones, calidad, logística, tecnología y proyectos, así como en carreras técnicas que requieren utilizar equipos, software y documentación internacional.

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