Los MBA continúan siendo valorados por las empresas para posiciones de liderazgo, aunque los especialistas advierten que hoy deben complementarse con experiencia, adaptabilidad y habilidades de gestión del cambio. Foto: Composición Gestión.
Los MBA continúan siendo valorados por las empresas para posiciones de liderazgo, aunque los especialistas advierten que hoy deben complementarse con experiencia, adaptabilidad y habilidades de gestión del cambio. Foto: Composición Gestión.
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Giancarlos Torres
mailGiancarlos Torres

La irrupción de la inteligencia artificial, la automatización y la acelerada transformación digital han obligado a miles de profesionales a replantear sus estrategias de crecimiento laboral. En ese escenario, una pregunta gana fuerza: ¿sigue siendo rentable invertir tiempo y dinero en un MBA?

TE PUEDE INTERESAR

Empleo en Lima Metropolitana registra su mayor crecimiento desde el 2010: Los sectores
¿Paradoja del empleo? Suben los puestos de “calidad”, pero millones aún no cubren canasta
San Miguel ingresa a la red global de distritos de innovación: ¿qué implica para el empleo?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.