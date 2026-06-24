De acuerdo al último estudio del “Índice de Suficiencia en Inglés de Education First”, Perú se encuentra en el puesto 52 a nivel mundial en dominio de inglés.

Este índice, que evalúa el manejo del inglés en 123 países, ubica al Perú en la categoría de dominio “medio”; y a nivel de Latinoamérica, ocupa el puesto 8, por detrás de Argentina, Honduras, Uruguay, Paraguay, El Salvador, Bolivia y Venezuela, respectivamente.

En ese marco, expertos coincidieron que, desde la perspectiva del área organizacional, el inglés se ha convertido en un requisito cada vez más importante en las empresas. Si bien la IA permite traducir contenidos, depender de copiar y pegar información ralentiza los procesos y resta agilidad, una competencia altamente valorada en el mercado laboral actual.

Top 10 en dominio de inglés a nivel regional

Países Puesto a nivel global Argentina 26 Honduras 32 Uruguay 34 Paraguay 43 El Salvador 47 Bolivia 49 Venezuela 51 Perú 52 Chile 54 Costa Rica 55

Saber inglés aumenta posibilidades de ser contratado

Ernesto Rubio, CEO de Ronald Carrer Services, refirió que un profesional que no domina el inglés puede reducir alrededor del 30% de sus oportunidades de inserción, cambio o reinserción laboral, dependiendo de la posición, el nivel de responsabilidad y el sector en el que busque desarrollarse.

Por su parte, Sandra Cubas, managing partner en Cornerstone Perú, comentó que conocer el idioma puede ayudarte a acceder a mejores oportunidades laborales, pero no solo en Perú, sino que también abre las puertas a nuevas opciones en el extranjero.

Además, apuntó que “los candidatos que no manejen el idioma, sea que postulen a posiciones de entry level o de gerencia, automáticamente pasan a un segundo plano para las reclutadoras“.

Impacto en los sueldos

Ernesto Rubio comentó que, dependiendo del sector, la posición y el tipo de empresa, un profesional con dominio fluido del inglés puede acceder a oportunidades que representan, en promedio, entre un 15% y un 25% más de remuneración que perfiles equivalentes sin ese nivel de dominio del idioma.

“Más que un “bono por hablar inglés”, lo que ocurre es que el profesional califica para posiciones de mayor responsabilidad y alcance internacional", dijo.

El experto indicó que también es importante diferenciar un nivel intermedio de un dominio realmente fluido. “El mercado valora especialmente la capacidad de sostener conversaciones espontáneas, negociar, argumentar ideas y desenvolverse con naturalidad en reuniones de trabajo”, añadió.

“Por ello, en una proporción importante de empresas multinacionales y multirregionales, las entrevistas de selección incluyen una etapa en inglés para evaluar no solo la comprensión auditiva, sino también la fluidez, la capacidad de estructurar ideas y la naturalidad de la comunicación”, anotó Rubio.

Por su lado, Sandra Cubas mencionó que los trabajadores con conocimiento de este idioma pueden percibir hasta un 25% más de sueldo.

“El profesional bilingüe puede recibir de 20% a 25% más de sueldo“, dijo.

El inglés es especialmente determinante en aquellas industrias con una alta presencia de inversión extranjera o con una fuerte interacción internacional. (Foto: shutterstock)

¿En qué sectores es más determinante el inglés?

Ernesto Rubio comentó que el inglés es especialmente determinante en aquellas industrias con una alta presencia de inversión extranjera o con una fuerte interacción internacional.

“Entre ellas destacan minería, energía, tecnología, banca, servicios financieros, consultoría, logística, comercio exterior, industria farmacéutica, manufactura y agroexportación”, dijo.

En el caso de la minería, por ejemplo, el Perú cuenta con una importante participación de empresas de capital canadiense, australiano, estadounidense, chino y europeo.

“En este contexto, es habitual que los equipos locales interactúen con matrices, inversionistas, proveedores y especialistas de distintos países, por lo que el inglés deja de ser un valor agregado y pasa a convertirse en una herramienta de trabajo”, agregó el ejecutivo.

Déficit de personal bilingüe

Rubio consideró que en el país existe un déficit de profesionales con un dominio verdaderamente fluido del inglés.

“En nuestra experiencia en procesos de búsqueda y selección de ejecutivos, es frecuente encontrar profesionales que reportan un nivel intermedio o intermedio-avanzado de inglés, pero que presentan dificultades para desenvolverse con fluidez en una conversación de negocios. Esa brecha reduce significativamente el universo de candidatos que cumplen integralmente con el perfil requerido”, refirió.

Asimismo, manifestó que, desde la perspectiva empresarial, el mercado demanda cada vez más profesionales bilingües, especialmente para posiciones con exposición regional o global. Por ello, “el inglés ha dejado de ser un atributo diferenciador para convertirse, en muchos casos, en un requisito de acceso a mejores oportunidades laborales”, concluyó.