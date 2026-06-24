Expertos coincidieron que, desde la perspectiva del área organizacional, el inglés se ha convertido en un requisito cada vez más importante en las empresas. (Foto: iStock)
Expertos coincidieron que, desde la perspectiva del área organizacional, el inglés se ha convertido en un requisito cada vez más importante en las empresas. (Foto: iStock)
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Paolo Rojas
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Hoy en día, el dominio del inglés en el mercado laboral es un elemento determinante durante los procesos de selección de personal. El conocimiento de este idioma no solo incrementa las posibilidades de ser contratado, sino que brinda mayores oportunidades para el crecimiento profesional, como acceder a puestos más elevados y recibir un aumento salarial.

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