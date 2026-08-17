La Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), la Universidad Privada del Norte (UPN) y Cibertec formarán parte de la estrategia de inteligencia artificial (IA) que impulsará su matriz, Laureate Education, tras firmar un acuerdo de tres años con Google Cloud.

La alianza también incluye a la Universidad del Valle de México (UVM) y la Universidad Tecnológica de México (UNITEC). En conjunto, las cinco instituciones atienden aproximadamente a 500,000 estudiantes, quienes, junto con docentes y colaboradores, accederán a infraestructura en la nube, herramientas de colaboración y productividad, soluciones de IA y programas de formación y desarrollo profesional.

LEA TAMBIÉN: Educación digital gana terreno frente a la deserción universitaria

Gemini y nuevas herramientas

Como parte del acuerdo, Laureate prevé implementar Gemini Enterprise, la solución de IA de Google para organizaciones, además de Google Cloud Platform, Google Workspace for Education y Gemini for Education.

La iniciativa también contempla programas de formación en habilidades de nube e IA, así como preparación para el empleo a través de Google Cloud Skills Boost. Según Laureate, las herramientas permitirán integrar información académica y operativa para avanzar hacia experiencias de aprendizaje más personalizadas y mejorar el apoyo a docentes y estudiantes.

Eilif Serck-Hanssen, presidente y CEO de Laureate Education, sostuvo que la alianza permitirá evolucionar la forma en que las instituciones enseñan y acompañan el aprendizaje. “La tecnología por sí sola no transforma la educación; los educadores sí”, afirmó.

Laureate opera cuatro sedes de UPC en Lima y y ocho de UPN (siete en Lima y uno en Trujillo). (Foto: UPC)

Laureate estructurará la iniciativa en tres pilares. El primero apunta a incorporar competencias en IA y nube en los programas académicos, con acceso a credenciales reconocidas por el sector.

El segundo contempla herramientas asistidas por IA para que los docentes puedan diseñar cursos, personalizar la enseñanza e identificar de manera anticipada a los estudiantes que requieran apoyo.

El tercer frente busca conectar la información de los sistemas institucionales para fortalecer el acompañamiento y la permanencia de los estudiantes, además de mejorar los resultados de empleabilidad.

Laureate Education opera cinco instituciones de educación superior en México y Perú, con aproximadamente 500,000 estudiantes en programas de pregrado, posgrado y especialización, tanto en modalidad presencial como en línea.