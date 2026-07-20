El logo de Google ha ido evolucionando con el tiempo, así como la empresa misma, que inició como un motor de búsqueda en internet, y ahora ofrece decenas de servicios a todo el mundo (Foto: AFP)
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Agencia Bloomberg
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Google, la empresa de Alphabet Inc., lleva varios meses de retraso en el lanzamiento de Gemini 3.5 Pro, su modelo insignia de inteligencia artificial más avanzado, porque ha dedicado más tiempo a mejorar sus capacidades, especialmente en programación, según personas familiarizadas con el asunto.

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