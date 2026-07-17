Un trabajador limpia un letrero de Apple durante un evento de la compañía en Nueva York, EE.UU., el miércoles 4 de marzo de 2026.
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Agencia Bloomberg
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Apple Inc. volvió a convertirse en la empresa más valiosa del mundo tras destronar a Nvidia Corp., que mantenía el título desde mayo de 2025.

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