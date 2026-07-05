Sony dejará de producir videojuegos en formato físico desde enero de 2028 como parte de su estrategia para acelerar la transición hacia las ventas digitales. GTA VI, su título más esperado, tampoco tendrá una edición como la conocemos: su caja tendrá un código de descarga. Composición: Gestión
Sony dejará de producir videojuegos en formato físico desde enero de 2028 como parte de su estrategia para acelerar la transición hacia las ventas digitales. GTA VI, su título más esperado, tampoco tendrá una edición como la conocemos: su caja tendrá un código de descarga. Composición: Gestión
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Fernando Cuadros Concha
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PlayStation anunció el fin de la producción de discos físicos para juegos que se estrenen desde enero del 2028. La transición de la firma perteneciente a Sony Interactive Entertainment abre una incógnita para la comunidad gamer: ¿qué pierde el consumidor más allá del objeto físico? Expertos consultados por Gestión advierten sobre la nueva hegemonía digital.

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