La razón de Sony para abandonar los discos

Según el gigante japonés del entretenimiento, se trata de “un paso natural” para adaptarse a las tendencias de consumo: desde hace años la música dejó de venderse en CD y las películas, en DVD.

La razón por la que PlayStation dejará el formato Blu-ray de videojuegos es económica: en datos de Kantan Games, reciben un 54% más por cada copia digital de un juego propio que por la misma en físico, dado que, por su naturaleza, deben destinar ciertos porcentajes para el empaquetado, elaboración de diseños y distribución, principalmente.

En el mercado peruano, un juego de PlayStation 4 o 5 en formato físico suele costar entre S/ 99 y S/ 350, un rango muy similar al que se encuentra en el catálogo digital de PlayStation Store. No obstante, la diferencia radica en que un Blu-ray lo puedes conseguir a precios mucho más bajos en tiendas de reventa o incluso heredarlos o intercambiarlos con otra persona de confianza , mientras que los videojuegos digitales son más estrictos y engorrosos porque están amarrados a la cuenta personal de PlayStation Network, lo que compromete información sensible —como las cuentas bancarias—.

La gigante PlayStation también incursionó en el uso de IAs para desarrollar varios de sus videojuegos (Foto: Pexels)

El futuro del bolsillo gamer, ¿precios más altos?

Luis Díaz, docente de Banca y Finanzas de Certus, sostiene desde el neuromarketing que el consumidor podrá experimentar una disminución en el sentido de pertenencia hacia el producto, ya que los gamers de antaño suelen mostrar mayor preferencia y confianza “por aquello que puede tocar, ver y sentir de manera directa”.

Prevé que el principal riesgo sería el incremento del gasto en videojuegos, dado que Sony mantendrá la posición dominante respecto a sus producciones exclusivas, que le permitiría fijar precios más elevados. Sony informó que GTA VI —quizá el título más esperado de los últimos años— costará entre US$ 77 y US$ 99, llegando a un pico de más de S/ 340, considerando algunas comisiones adicionales por el tipo de cambio que aplica PlayStation. Esta producción tendrá edición física, pero no como lo conocemos: será un estuche con un código de descarga.

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“GTA VI puede marcar una referencia sobre la disposición de los consumidores a pagar precios superiores a los habituales. Si una gran cantidad de usuarios acepta estos precios, las empresas podrían considerar viable mantener o incrementar dichos valores en futuros lanzamientos”, menciona a Gestión.

Otro punto que alerta Díaz es el gasto adicional por los videojuegos y sus expansiones para poder completar la experiencia de un estreno; sumado a ello, la dependencia de las actualizaciones y parches para corregir errores.

El coleccionismo perderá su esencia. Además, especialistas prevén que los precios de formatos físicos, a la par de los físicos, elevarán sus precios. Foto: colección personal de Metricar - Facebook

Las tiendas especializadas perderán protagonismo

Carlos Letts, director de Administración y Negocios de la UPC, señala que se perderán fuerzas regulatorias como las reventas o los mercados alternativos de discos al no existir presión para la definición de precios; ello, en un contexto donde hasta los desarrolladores pueden elevar sus costos de producción ante las mayores exigencias de las empresas de videojuegos.

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Nuevamente, GTA VI servirá como catalizador por su llamado a ser un juego hiperrealista: se estima que Rockstar desembolsó hasta más de US$ 2,000 millones en su creación.

Letts prevé que las tiendas especializadas y distribuidoras del retail quedarán fuera del esquema de comercialización de videojuegos ante la “datificación de la experiencia del usuario” que ejecutará PlayStation.

Al respecto, desde Sony aseguraron que “seguirán priorizando recursos para impulsar la innovación en la forma en que los jugadores acceden a los juegos y ofrecer opciones sobre dónde prefieren adquirir nuevos títulos, ya sea a través de distribuidores autorizados o de PlayStation Store”. El tiempo se encargará de mostrar las consecuencias.

PlayStation Store es la tienda digital oficial de Sony. Aseguran que no descuidarán a proveedores, mas especialistas advierten que los sacarán del juego. Foto de Anthony WALLACE / AFP

Cambios en el mercado coleccionista: ¿ya no me pertenecerá lo que compre?

Díaz recuerda que en la última generación de consolas, los compradores han dejado de ser dueños plenos del producto, incluso cuando se compra en formato físico. “Solo adquieren una licencia de uso, más que la propiedad absoluta”.

“Desde la perspectiva de los desarrolladores, estos podrían quedar sujetos a mayores exigencias por parte de las grandes empresas del sector. Cumplir con dichos requisitos podría incrementar los costos de producción, lo que finalmente se vería reflejado en el precio de venta al consumidor final”, apunta a este diario.

No es un secreto la relevancia del coleccionismo de videojuegos, el cual, pese a considerarse un mercado de segunda mano, tiene como valor distintivo la elaboración de museos en la comunidad geek —según Letts—.

En ese sentido, coinciden los expertos en que los videojuegos en formato físico, a raíz de la hegemonía digital de ventas, podrían alcanzar precios muy elevados, especialmente cuando se trata de ediciones limitadas, títulos descatalogados o productos con alto valor nostálgico para los consumidores.