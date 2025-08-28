De acuerdo con el estudio Global Entertainment & Media Outlook 2025, elaborado por PwC, el sector de video games & esports en el Perú alcanzará este año ingresos por US$ 151 millones. Foto: Andina.
De acuerdo con el estudio Global Entertainment & Media Outlook 2025, elaborado por PwC, el sector de video games & esports en el Perú alcanzará este año ingresos por US$ 151 millones. Foto: Andina.
Únete a nuestro canal
Newsletter empresas
Karen Guardia Quispe
mailKaren Guardia Quispe

Han pasado más de cuatro décadas desde que los primeros videojuegos llegaron al Perú. En la memoria colectiva aún resuenan las clásicas consolas de Atari. Luego, la llegada de Nintendo y Super Nintendo en la década de 1990 despertó expectativa, con títulos como Street Fighter. Poco después, irrumpió el PlayStation con juegos recordados como Super Mario Bros o Tomb Raider. Hoy, la novedad es PlayStation 5, que no solo ofrece gráficos de última generación, sino la posibilidad de jugar en línea. Pero más allá de la nostalgia, ¿cuánto mueve el mercado de videojuegos y esports en Perú, y qué se proyecta para los próximos años?

TE PUEDE INTERESAR

Industria de videojuegos moverá US$ 181 millones este año en el Perú
De los videojuegos a la pantalla: el Rey Rata será la estrella de la temporada 3 de “The Last of Us”
Servicio de videojuegos Roblox bajo “investigación activa” en EE.UU.

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.