De acuerdo con el estudio Global Entertainment & Media Outlook 2025, elaborado por PwC, el sector de video games & esports en el Perú alcanzará este año ingresos por US$ 151 millones y se estima que superará los US$ 192 millones en 2029. Para ponerlo en perspectiva, en 2020, los ingresos eran de US$ 110 millones, lo que significa que en menos de una década el mercado habrá crecido más de 75%.

Representantes de PwC explicaron a Gestión que este dinamismo responde a la consolidación de los formatos móviles y digitales, que han desplazado progresivamente a los juegos físicos tanto en consolas como en computadoras personales.

“Además, la expansión del sector en Latinoamérica, con un crecimiento estimado de 7.3% anual, ha contribuido a impulsar el mercado peruano. Este contexto refleja una transformación en los hábitos de consumo, marcada por la preferencia por experiencias digitales”, señaló PwC.

En detalle, el reporte precisa que, en consolas, los juegos físicos muestran una clara tendencia a la baja: de mover US$ 1.8 millones en 2020 pasarán a US$ 1.6 millones en 2029. En contraste, los juegos digitales mantendrán un crecimiento sostenido, al pasar de US$ 3.6 millones en 2020 a US$ 5.2 millones en 2029.

Un dato que llama la atención es que los ingresos de los juegos en línea y las microtransacciones en consola (compras virtuales que los usuarios realizan dentro del videojuego) prácticamente se duplicarán: de US$ 3.9 millones en 2020 a más de US$ 9.4 millones en 2029, consolidándose como la principal fuente de facturación.

En PC, la tendencia también es al alza. El mercado total crecerá de US$ 11.1 millones a casi US$ 130.8 millones, impulsado en gran medida por los juegos online y las microtransacciones, que pasarán de US$ 8.7 millones a más de US$ 12.1 millones en 2029. En cambio, los juegos físicos y las ventas digitales puras se mantienen estables, con un peso cada vez menor dentro del negocio global.

“Mientras las ventas físicas de videojuegos para computadoras personales caerán más del 70% entre 2025 y 2029, los formatos digitales y móviles continúan ganando terreno gracias a las microtransacciones, descargas digitales y la expansión de los juegos sociales y casuales”, remarcó PwC. Este descenso, agregó, tendrá un impacto directo en los modelos tradicionales de distribución.

Juegos sociales y casuales, la otra palanca

El dinamismo del sector también está siendo apalancado por el auge de los juegos sociales y casuales, que según las proyecciones de PwC, generarán más de US$ 162 millones en 2029. Se espera que este año, por ejemplo, registre una facturación superior a US$ 125 millones.

“ L os juegos sociales y casuales se están consolidando como el segmento más dinámico debido a su accesibilidad, formato móvil y capacidad de adaptarse a los nuevos hábitos de consumo. Estos juegos, disponibles principalmente en aplicaciones móviles, permiten experiencias rápidas, interactivas y sociales que atraen a un público más amplio", añadió PwC.

En detalle, los juegos sociales y casuales basados en aplicaciones (app-based) concentran la mayor parte de los ingresos, con un crecimiento que los llevará de US$ 62.2 millones en 2020 por encima de los US$ 87 millones en 2029. En contraste, el modelo basado en navegadores web continúa en franco retroceso, pues pasará de US$ 447 millones en 2020, hasta US$ 135 millones en 2029.

Otro de los motores del sector es la publicidad dentro de las aplicaciones de juego, que prácticamente se triplicará: de US$ 26.7 millones en 2020 a US$ 75.2 millones en 2029. Por su parte, la publicidad integrada en videojuegos (que no forma parte de los juegos sociales, sino de otra categoría) muestra un crecimiento más moderado, pues pasará de US$ 89 millones a US$ 119 millones en 2029. Para PwC, la publicidad en las aplicaciones “genera experiencias más personalizadas y permite monetizar contenidos gratuitos sin depender exclusivamente de las compras de los usuarios”.

Un detalle relevante es que la publicidad integrada dentro de las apps se consolida como la gran protagonista de los ingresos del sector. De acuerdo con las proyecciones por subcategoría, en 2020 la publicidad representaba el 29.93% de los ingresos totales. Para 2029, la cifra alcanzará el 46.29%.

Respecto a la representatividad dentro del segmento, los juegos basados en navegador parecen condenados a la extinción (accesibles a través del navegador web sin necesidad de descarga o instalaciones): su participación, ya reducida al 0.50% en 2020, se desplomará hasta 0.08% hacia el final de la década.

El panorama es diferente en las aplicaciones móviles. Aunque siguen concentrando la mayor parte de los ingresos del sector, su participación muestra un descenso: del 69.57% en 2020 al 53.63% en 2029. “El mercado deberá adaptarse a un ecosistema más digitalizado, donde la innovación y la agilidad serán la clave”, argumentó PwC.