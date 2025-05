Al parecer, la tercera temporada de “The Last of Us” contará con uno de los personajes más recordados del videojuego de Naughty Dog. Por lo menos, eso es lo que sugieren los creadores de la serie de HBO, Craig Mazin y Neil Druckmann, quienes revelaron esta noticia en una declaración pública. Pero, ¿qué dijeron exactamente y qué se sabe exactamente sobre la llegada del Rey Rata a las pantallas? Pues, descúbrelo en esta nota de Gestión Mix.

Vale precisar que el show televisivo tiene muchísimos guiños al material original, por lo que no es ninguna sorpresa que las figuras más emblemáticas del juego hagan su aparición en la producción de HBO.

Así, con la tercera entrega del programa confirmada, se esperan más referencias al exitoso videojuego.

Antes de continuar, mira el tráiler de la season 2 de “The Last of Us”:

¿QUÉ DICEN LOS CREADORES DE LA SERIE “THE LAST OF US” SOBRE EL REY RATA EN LA TEMPORADA 3?

ATENCIÓN SPOILERS. Aunque todavía no sabemos cuándo se estrenará la tercera temporada de la serie, los creadores Craig Mazin y Neil Druckmann han adelantado que están dejando todo listo para la aparición del Rey Rata (Rat King) en un futuro.

El pasado 11 de mayo del 2025, HBO publicó el podcast sobre el episodio 02x05, en el que Mazin resaltó que le capítulo “introduce un concepto. Y el concepto es que hay profundidad bajo este edificio. Y ahora sabemos que hay horrores en B2. Si aún no los hemos visto, entendemos que están ahí. Pero nota: nadie sabe lo que hay en B3. Solo dejo eso por ahí“.

Druckmann, por su parte, agregó en tono de broma: “Creo que algunas personas que juegan al videojuego podrían saberlo”.

Mazin, finalmente, puntualizó: “Ella [Ellie] mira el ascensor y está ligeramente entreabierto. Y hay una mirada en su cara. Sospecho que este ascensor volverá quizás en otra temporada”.

Si, ambos sugieren la próxima aparición del "Rat King“.

¿CÓMO ES EL REY RATA DE “THE LAST OF US”?

El Rey Rata es un infectado presentado en el videojuego “The Last of Us - Part II”. Se trata de un superorganismo compuesto por varios acechadores, chasqueadores y un hinchador... conectados entre sí por el hongo Cordyceps.

Este ser posee una fuerza y una resistencia increíble, lo que le permite atravesar y destruir fácilmente gran parte de los niveles inferiores del hospital.

Por si fuera poco, algunos de los infectados entrelazados pueden desprenderse de la masa mayor.

Sin dudas, un personaje aterrador que podría enfrentarse a protagonistas como Ellie. Y a ti, ¿ya te gustaría verlo en la serie?

Este es el aspecto del Rey Rata en el videojuego "The Last of Us" (Foto: Naughty Dog)

¿DÓNDE VER “THE LAST OF US”?

“The Last of Us” es una serie exclusiva de HBO. Por lo tanto, si quieres disfrutar del show, puedes hacerlo a través de la señal en vivo de la televisora o vía streaming, desde la plataforma HBO Max. No olvides que los capítulos se lanzan los domingos a las 9:00 p.m. (ET).