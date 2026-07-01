“Esta es una dirección natural para Sony Interactive Entertainment para adaptarse a las tendencias de los consumidores, ya que la preferencia general por los medios digitales supera ampliamente a la de los discos físicos”, escribió la compañía en una publicación de blog el miércoles.

“Esta transición nos permitirá alinearnos más estrechamente con la forma en que la mayor parte de nuestra comunidad prefiere acceder y jugar hoy”, agregó.

Sony señaló que la transición no afectará a los juegos cuyo lanzamiento esté previsto antes de principios de 2028, que seguirán distribuyéndose en disco.

Con esta decisión, la empresa japonesa se convierte en el primer gran fabricante de consolas en abandonar por completo el formato físico.

Tanto Sony como Microsoft Corp. han lanzado versiones exclusivamente digitales y de menor precio de sus consolas más recientes, que no aceptan discos, pero su hardware principal ha seguido siendo compatible con juegos físicos y formatos Blu-ray.

Sony afirmó que “las preferencias de los consumidores y la industria del entretenimiento en general continúan alejándose de los discos físicos y acercándose al formato digital”.

Sin embargo, el anuncio provocó de inmediato la molestia de jugadores en redes sociales, algunos de los cuales han pasado décadas reuniendo valiosas colecciones de títulos para distintas consolas. Ahora no tendrán otra opción que migrar a una biblioteca digital en el hardware de Sony.