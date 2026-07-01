Sony Group Corp. dejará de producir discos físicos para sus consolas de videojuegos PlayStation a partir de enero de 2028 y apostará por un enfoque totalmente digital que obligará a los consumidores a descargar los títulos desde la tienda en línea de la compañía.
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