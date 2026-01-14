Países Bajos impuso este martes dos multas por más de 1.1 millones de euros (US$ 1.28 millones) contra la desarrolladora de Fortnite por prácticas comerciales desleales, al considerar que la publicidad dentro del videojuego manipulaba a los menores para realizar compras y que el diseño de la tienda creaba una “escasez artificial” que empujaba a decidir bajo presión de tiempo.

Un tribunal de Róterdam respaldó este miércoles a la Autoridad Neerlandesa para Consumidores y Mercados (ACM) para imponer dos multas a Epic Games, creador del juego, por un total de 1′125,000 euros, además de una orden vinculante para modificar la Tienda de Objetos y reducir la presión sobre los jugadores menores de edad a gastar dinero en Fortnite.

Según el tribunal, mensajes y botones con llamadas directas como “consíguelo ahora” o “hazte con ello”, junto con un diseño que destaca la opción de compra y relega las opciones para salir de la tienda, constituyen una incitación directa a comprar dirigida a niños bajo la norma neerlandesa que prohíbe de forma expresa este tipo de prácticas.