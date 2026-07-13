Apple alega que dos exmpleados desempeñaron un papel fundamental en el robo de los secretos, después de realizar una investigación por violación de la confidencialidad. (Imagen creada con inteligencia artificial).
Apple alega que dos exmpleados desempeñaron un papel fundamental en el robo de los secretos, después de realizar una investigación por violación de la confidencialidad. (Imagen creada con inteligencia artificial).
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Agencia Bloomberg
Agencia Bloomberg

La demanda de Apple Inc., que acusa a OpenAI de robar sistemáticamente su propiedad intelectual, amenaza con trastocar las ambiciones de la empresa de inteligencia artificial en el negocio de los dispositivos mucho antes de que el caso llegue a una resolución.

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.