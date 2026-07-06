Mac Center Perú iniciará una nueva etapa de expansión en el mercado local. (Foto referencial: Apple).
Mac Center Perú iniciará una nueva etapa de expansión en el mercado local. (Foto referencial: Apple).
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Josimar Cóndor
mailJosimar Cóndor

La escasez global de microprocesadores y memorias ha golpeado a toda la industria de cómputo y celulares, pero Mac Center Perú configura un plan para responder a los desafíos. El Apple Premium Reseller alista la ejecución de un proyecto de expansión y suma una nueva estrategia para llegar a públicos que antes quedaban fuera del ecosistema: los universitarios. De esa manera, la cadena del Grupo Davissa busca abrir la puerta del universo de Apple a este nuevo segmento con líneas de entrada que compitan con marcas masivas, sin perder el estándar aspiracional de la marca de la manzana.

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