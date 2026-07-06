En la actualidad, Mac Center Perú opera 10 tiendas físicas (cinco locales en Lima y cinco en provincias), más la plataforma online. Para el tercer trimestre del año, ya tiene confirmadas dos aperturas, y hacia el cierre de 2026 proyecta llegar a 15 locales.

La mayor oportunidad de expansión está en regiones donde aún no tiene presencia.

Nicolás Reyes, Country Manager de Mac Center Perú,

“Estamos buscando más sobre el interior del país, viendo esas grandes oportunidades allá”, remarcó Nicolás Reyes, Country Manager de Mac Center Perú, tras mencionar que las nuevas tiendas combinarán formatos APR (Apple Premium Reseller) y AAR (Apple Authorized Resellers).

Sobre la orientación de esta expansión hacia tiendas en malls o con puerta a calle, el ejecutivo explicó que buscan alta exposición con formatos con acceso directo en vía pública, pero que la importancia del tráfico de visitas y otras condiciones orientarían el despliegue a ubicaciones en centros comerciales.

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Mac Center abre puertas de Apple a nuevos segmentos

Para Mac Center Perú, el segundo semestre comenzará con un cambio en el portafolio. La llegada del nuevo MacBook Neo de Apple representa no solo una nueva línea en la categoría de cómputo, sino también la incursión en nuevos públicos.

En concreto, el equipo apunta al segmento de entrada que dominan las marcas masivas. La idea es atraer a universitarios que inician su vida crediticia y buscan un producto aspiracional a un costo accesible, con opciones de financiamiento vía bancos aliados.

“Con MacBook Neo lo que se busca es llegar a mucho más mercado. Hay un mercado como universitario que es muy importante para nosotros”, destacó Reyes. El objetivo es quitarle parte de esa “torta” a la competencia y sumar usuarios al ecosistema Apple.

A la fecha, el público cautivo de la línea MacBook estaba conformado por seguidores del ecosistema de productos de Apple y empresas con un uso intensivo de programas de diseño u otros (agencias de publicidad, por ejemplo), pero ahora la marca ampliará su alcance.

Mac Center Perú opera 10 tiendas físicas y hacia el cierre de 2026 proyecta llegar a 15 locales.

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Ventas crecen doble dígito, pese a la incertidumbre

El primer semestre cerró mejor de lo esperado para Mac Center Perú. Al respecto, Reyes afirmó que, pese a la incertidumbre por las elecciones en el país y la volatilidad de la tasa de cambio, Perú mantuvo una economía estable. Dicha situación permitió superar las proyecciones para la cadena en el mercado local.

“Nosotros venimos en una sobreejecución de presupuesto, lo cual nos pone en una posición muy importante en el mercado y obviamente con Apple”, resaltó el ejecutivo.

Así, registraron un avance de doble dígito y se han planteado el reto de sostener dicho crecimiento en la segunda mitad del año. Sin embargo, son conscientes del desafío logístico por escasez de componentes de producción a nivel global.

Sobre el particular, el ejecutivo reconoció que insuficiencia de chips en el mundo impactó al sector, pero Mac Center Perú trabajó la planeación con su distribuidor para asegurar asignación de mercancía. La estrategia les permitió capitalizar picos de demanda en fechas como el Día de la Madre, que marcó un récord de ventas.

Reyes admite que el desabastecimiento golpeó líneas puntuales, aunque la compañía ya se ha preparado para el segundo semestre. “Nosotros desde Mac Center, el grupo Davissa como compañía, siempre vamos a manejar la planeación y vamos a depender básicamente de la disponibilidad de fábrica”, afirmó.

Hacia dispositivos del “hogar inteligente” con Apple

Si bien el ingreso de MacBook Neo es clave para Mac Center Perú en el inicio del segundo semestre, Reyes recordó que esta parte del año también suele estar marcada por otro hito: Apple renueva el iPhone en septiembre y la marca inicia su mejor temporada en canales retail.

Así, la cadena se prepara para meses de intensa actividad no solo con Apple, sino también con productos y marcas que complementan el ecosistema tecnológico.

En ese sentido, Mac Center continuará ampliando su portafolio de accesorios autorizados: cases, protectores, dispositivos de audio con marcas como Marshall, JBL y Sonos, y una nueva línea de equipos para “hogar inteligente” que se conecta al ecosistema Apple y donde ven mayor espacio de crecimiento de este portafolio complementario.