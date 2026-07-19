Firmas tecnológicas compiten por lanzar teléfonos que utilizan inteligencia artificial para hacer de todo, desde pedir comida hasta redactar mensajes con una simple orden de voz.

La adopción generalizada de celulares que funcionen con los llamados agentes de IA sería una revolución, pero también arrebataría el control a las principales aplicaciones, a las que no siempre les agrada esta idea.

Al menos tres firmas exhibieron este tipo de teléfono el fin de semana en la Conferencia Mundial de Inteligencia Artificial en Shanghái, anticipando lo que está por venir.

El fabricante de teléfonos inteligentes Nubia presentó su aparato NaviX Ultra, que opera con Doubao, el popular chatbot de IA chino administrado por ByteDance, creador de TikTok.

“Comienza aquí una nueva era de teléfonos inteligentes con agentes de IA”, señaló Nubia.

Una edición limitada del prototipo llamado “Teléfono Doubao” se agotó rápidamente en diciembre.

Inicialmente, el prototipo sigue comandos de voz sencillos para ejecutar tareas en diferentes aplicaciones, incluso para pedir comida o comparar precios de compras.

Sin embargo, poco después de su lanzamiento, los gigantes tecnológicos como Alibaba, Tencent y JD.com le restringieron el acceso a sus plataformas.

En la práctica, la medida inhabilitó el agente IA del teléfono, por lo que ByteDance desactivó la herramienta en ciertas circunstancias, incluso cuando involucraba pagos.

- Perder control -

El principal freno al desarrollo de agentes de IA es su capacidad de acceder a las aplicaciones en lugar de los usuarios humanos, señala Kiranjeet Kaur, directora asociada de investigación de la firma estadounidense de inteligencia de mercado IDC.

Las plataformas quieren mantener el control directo con los usuarios, de lo contrario, “pierden el control en favor de un tercero”, agregó.

“Todo el mundo sueña con que estos agentes de IA se impongan, pero aún no hemos alcanzado ese punto”, consideró Kaur, tras señalar que el rendimiento de esas herramientas es muy desigual.

Según la prensa tecnológica china, el NaviX Ultra no intentará forzar su acceso a las aplicaciones, sino que buscará colaborar con ellas.

El teléfono Doubao de primera generación se había visto limitado cuando las principales aplicaciones bloquearon el acceso no autorizado.

La AFP contactó a Nubia para obtener más detalles.

Otro fabricante, Honor, presentó un sistema de IA para su “Robot Phone”, cuya cámara interactiva se despliega en un pequeño brazo robótico.

La compañía afirma que su dispositivo “centrado en el usuario” puede interpretar gestos humanos y moverse al ritmo de la música, tomar selfis o grabar videos estabilizados.

Un agente que utiliza varios modelos de IA, algunos desarrollados junto a Alibaba, será integrado en el teléfono robotizado cuando salga a la venta a finales de este año, indicó Honor a la AFP.

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- Sin ganador claro -

La empresa emergente china de IA StepFun, con sede en Shanghái, también presentó un teléfono inteligente “diseñado específicamente para agentes de IA”, el STEPX Neo.

El presidente de StepFun, Yin Qi, dijo que establecieron “alianzas sólidas” con varias grandes plataformas chinas, incluyendo Alipay y la plataforma de transporte Didi, según un artículo de la agencia noticiosa estatal Xinhua.

“Aprovechando estos servicios, el teléfono inteligente puede ofrecer un soporte integral para reservas de viajes, compras cotidianas, servicios locales, productividad en la oficina y edición de videos”, señaló.

Dentro de cinco o diez años no utilizaremos aplicaciones en nuestros teléfonos “como lo hacemos hoy”, predijo Marc Einstein, de Counterpoint Research. (Foto: AFP)

Fuera de China, grandes empresas tecnológicas como Google están ocupadas en dotar a los teléfonos inteligentes de funciones de IA cada vez más avanzadas, como la capacidad de reservar citas.

La startup estadounidense Brain Technologies lanzó un “Natural AI Phone” con capacidades agénticas que salió a la venta en Japón en abril, en asociación con el gigante de las telecomunicaciones SoftBank Corp.

En una demostración realizada para la AFP en abril, el celular de Brain Technologies -que se conecta con un pequeño número de aplicaciones, incluida la red social LINE- envió un mensaje a un contacto para disculparse por llegar tarde con sólo una orden de voz, aunque también falló varias veces al ejecutar solicitudes.

“Aún no hay un claro ganador en esta carrera, por eso actualmente es un tema bastante candente”, afirmó Marc Einstein, de Counterpoint Research.

Pero dentro de cinco o diez años no utilizaremos aplicaciones en nuestros teléfonos “como lo hacemos hoy”, predijo.

“Esto cambiará fundamentalmente la economía digital y trastocará los modelos de negocio”.

Elaborado con información de AFP por Ludovic Ehret, con Luna Lin