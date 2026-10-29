La Universidad del Pacífico apuesta por una formación más especializada, con MBA orientados a sectores como salud y minería, además de programas vinculados con analítica de datos e inteligencia artificial. Foto: Andina
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Karen Guardia Quispe
Karen Guardia Quispe

La velocidad de los cambios tecnológicos y de los mercados está haciendo que la formación profesional ya no termine con el pregrado. Elsa del Castillo, directora general de la Escuela de Posgrado de la Universidad del Pacífico, señaló que los profesionales necesitan actualizarse constantemente ante retos como la inteligencia artificial (IA), el manejo de datos y las nuevas formas de trabajo. “La velocidad de los cambios es tan vertiginosa que también tus capacidades se ponen a prueba”, sostuvo. En este contexto, la demanda por formación profesional mantiene un crecimiento de dos dígitos en la Universidad del Pacífico.

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