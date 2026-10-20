El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, entregó este martes 85 convenios a municipios rurales del departamento de La Paz para facilitar la instalación de antenas Starlink en escuelas públicas en esas zonas, como parte de un programa de digitalización de la educación.

El acto se efectuó en el antiguo Palacio de Gobierno, con motivo de los 478 años de la fundación de la ciudad de La Paz y en el marco del programa denominado ‘Aula conectada’.

Paz mencionó que la próxima instalación de antenas Starlink en las escuelas públicas rurales forma parte de “un enfoque de pedagogía digital” en el que “el docente decide cuándo y cómo utilizar las herramientas digitales”.

El mandatario remarcó que se buscan mejores “resultados” de los estudiantes en las asignaturas de matemáticas, física y química, además de mayor desarrollo en tareas de escritura y comprensión lectora.

“Si ellos están bien educados, bien formados, van a generar empresa, van a generar negocios, van a generar economía”, dijo Paz.

También precisó que el programa ‘Aula conectada’ busca entregar 4,700 antenas en el país, con una fase piloto inicial que se desarrollará hasta 2027 y una entrega total en los siguientes tres años.

“La educación seguirá siendo gratuita (...), pero será una mejor educación y tendremos una alianza estratégica con los municipios y con las gobernaciones”, agregó.

Por su parte, el ministro de Educación, Ricardo Sanjinés, explicó que los convenios están acompañados de “coordinación técnica” para la identificación de las escuelas beneficiadas y la posterior formación de docentes en habilidades digitales.

Además, explicó que los gobiernos municipales se encargarán de brindar las condiciones para la instalación de las antenas, la logística y la “sostenibilidad” de esas intervenciones.

El Gobierno anunció a principios de agosto la distribución de estas antenas de conexión satelital, junto a otras disposiciones orientadas a la mejora de la calidad educativa en Bolivia.

La Administración de Paz, que está próxima a cumplir un año en la Presidencia, aprobó a finales de diciembre pasado las operaciones de Starlink, OneWeb y Kuiper para dotar al país de “tecnología de vanguardia” para un internet “accesible, funcional y permanente”.

La aprobación de licencias de operación del servicio de internet satelital fue anunciada por Paz el día en que asumió la Presidencia de Bolivia, con ocasión de la visita del subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, para la investidura.